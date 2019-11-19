Викиньте з шафи! Шесть зимових речей, які краще не носити

Мода змінюється швидко, і в гонитві за нею легко помилитися і просто зіпсувати стиль.
Особливо це стосується верхнього одягу. OBOZREVATEL підготував топ-6 зимових речей, які слід носити з обережністю або зовсім не мати в своїй шафі.
Довга дублянка
Дублянка в стилі "лихі 90-ті"
фото: Meet My Ex - LiveJournal
Старомодна довга дублянка в стилі з 90-х років дуже зручна, але стилісти рекомендують віддавати перевагу моделям середньої довжини світлих відтінків і з товстою підкладкою.
Хутряна шуба або жилет у смужку
Горизонтальні смуги хутра вже не в тренді
фото: mir-beauty.com
Від хутряних речей з горизонтальними смужками хутра краще відмовитися. До того ж основною тенденцією в цьому сезоні стає турбота про природу і екологічність. Сьогодні речі з натурального хутра виглядають дещо неоднозначно. Якщо вам подобається хутро, краще купити виріб із штучним замінником.
Чоботи-дутики
Дуті чоботи виглядають дешево і несерйозно
фото: speshka.com
Дуті чоботи, черевики і місяцеходи хоча і дуже зручні, але виглядають по-дитячому і роблять образ несерйозним.
Величезний пуховик-ковдра
Вибираючи оверсайз, легко "перегнути палицю"
фото: webwoman.club
Вибираючи між моделями пуховиків в стилі оверсайз слід бути дуже обережним, щоб "не перегнути палицю". Стилісти рекомендують стьобані моделі нижче середини гомілки.
Короткий пуховик, що обтягує
Короткі пуховики залишилися в минулому
фото: Studio-Fashion.com
Короткі речі, що обтягують, остаточно вийшли з моди, тому пуховик такого фасону буде не в моді взимку 2019-2020. Такі речі візуально додають зайвого об'єму і порушують пропорції тіла. Короткий приталений пуховик краще замінити чимось більш просторим і красивим, у чому буде і тепліше, і зручніше.
Вигадливі й тонкі шапки
Шапки з помпонами і стразами взимку 2019-2020 вже не в моді
фото: klubok.com
Обираючи шапку на зиму 2019-2020, краще не захоплюватися блиском і декором. Шапки з помпонами, стразами, вишивкою, паєтками залишилися в минулому. Те ж стосується і шапок-вушанок і, навпаки, тонких, що обтягують. Однотонні, в міру об'ємні в'язані моделі в композиції з теплим шарфом будуть більш актуальними цієї зими.
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