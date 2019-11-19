Викиньте з шафи! Шесть зимових речей, які краще не носити

Мода змінюється швидко, і в гонитві за нею легко помилитися і просто зіпсувати стиль.

Особливо це стосується верхнього одягу. OBOZREVATEL підготував топ-6 зимових речей, які слід носити з обережністю або зовсім не мати в своїй шафі.

Довга дублянка

Дублянка в стилі "лихі 90-ті" фото: Meet My Ex - LiveJournal

Старомодна довга дублянка в стилі з 90-х років дуже зручна, але стилісти рекомендують віддавати перевагу моделям середньої довжини світлих відтінків і з товстою підкладкою.

Хутряна шуба або жилет у смужку

Горизонтальні смуги хутра вже не в тренді фото: mir-beauty.com

Від хутряних речей з горизонтальними смужками хутра краще відмовитися. До того ж основною тенденцією в цьому сезоні стає турбота про природу і екологічність. Сьогодні речі з натурального хутра виглядають дещо неоднозначно. Якщо вам подобається хутро, краще купити виріб із штучним замінником.

Чоботи-дутики

Дуті чоботи виглядають дешево і несерйозно фото: speshka.com

Дуті чоботи, черевики і місяцеходи хоча і дуже зручні, але виглядають по-дитячому і роблять образ несерйозним.

Величезний пуховик-ковдра

Вибираючи оверсайз, легко "перегнути палицю" фото: webwoman.club

Вибираючи між моделями пуховиків в стилі оверсайз слід бути дуже обережним, щоб "не перегнути палицю". Стилісти рекомендують стьобані моделі нижче середини гомілки.

Короткий пуховик, що обтягує

Короткі пуховики залишилися в минулому фото: Studio-Fashion.com

Короткі речі, що обтягують, остаточно вийшли з моди, тому пуховик такого фасону буде не в моді взимку 2019-2020. Такі речі візуально додають зайвого об'єму і порушують пропорції тіла. Короткий приталений пуховик краще замінити чимось більш просторим і красивим, у чому буде і тепліше, і зручніше.

Вигадливі й тонкі шапки

Шапки з помпонами і стразами взимку 2019-2020 вже не в моді фото: klubok.com

Обираючи шапку на зиму 2019-2020, краще не захоплюватися блиском і декором. Шапки з помпонами, стразами, вишивкою, паєтками залишилися в минулому. Те ж стосується і шапок-вушанок і, навпаки, тонких, що обтягують. Однотонні, в міру об'ємні в'язані моделі в композиції з теплим шарфом будуть більш актуальними цієї зими.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про топ-5 модних суконь зими 2019-2020. Вони допоможуть зробити ваш образ стильним і витонченим.

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