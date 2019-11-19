Як не виглядати вульгарно: топ-7 помилок жінок за 40 в одязі для офісу

Те, що можна одягти на вечірку або зустріч з друзями, буде зовсім недоречним у стінах серйозного офісу.

Як одягнутися на роботу, щоб виглядати привабливо і в той же час елегантно: OBOZREVATEL зібрав топ-7 помилок, які жінки допускають в офісному стилі.

1. Занадто обтягуючі штани

фото: pixabay.com

Офісні штани не повинні бути надто обтягуючими: кращий вибір – прямі зі стрілками. Справа в тому, що вузькі штани не тільки сковують рухи і провокують дискомфорт, а й можуть у результаті стати однією з причин варикозу.

З прямими брюками стилісти рекомендують носити блузки, сорочки і жакети злегка вільного крою.

2. Лаковані туфлі і чоботи

фото: pixabay.com

Блискучі туфлі, як і чоботи, недоречні в діловому гардеробі. На думку фахівців, лаковане взуття привертає до себе занадто багато уваги і недопустиме на робочому місці. Замість цього рекомендується віддати перевагу більш суворим моделям з матової шкіри. Також важлива форма каблука: жінкам з пишними формами краще не носити шпильки, а мініатюрним – занадто широкий каблук.

3. Міні-спідниці

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Пряма спідниця до середини коліна або трохи нижча буде кращим вибором для ділового фасону. Міні-спідниці в офісі виглядатимуть непристойно навіть на юних красунях. А жінкам, яким за 40, стилісти радять обирати моделі спідниць всього на пару сантиметрів вищі колін.

4. Чорний брючний костюм

фото: pixabay.com

Чорний брючний костюм – хоч і класика, але далеко не найкращий діловий образ. Мало того, що чорні костюми старять, до того ж в офісі вони виглядають похмуро і однотипно. Стилісти рекомендують для офісу темно-синій, сірий, коричневий кольори. При цьому, звісно, варто враховувати особливості зовнішності.

5. Непідходящий бюстгальтер

фото: Vandastyle

Найприйнятнішою для офісного стилю буде безшовна модель бюстгальтера тілесного відтінку, що не просвічує крізь напівпрозору тонку тканину блузи. Мереживний білосніжний бюстгальтер, що проглядає під тонкою тканиною блузки, буде виглядати просто вульгарно.

6. Перебір з прикрасами

фото: pixabay.com

Яскраві ювелірні прикраси навряд чи сподобаються більшості роботодавців. Масивні ланцюжки, сережки і кільця краще залишити для походу в кафе або клуб. Для ділового образу цілком підійдуть стильний годинник на сталевому або шкіряному ремінці або скромна прикраса: ланцюжок, підвіска з перлами, пара кілець.

7. Колготки з малюнком

фото: pixabay.com

Колготки з строкатим малюнком або навіть ледь помітним візерунком неприпустимі для ділового дрес-коду. Для офісу також не підійдуть колготки з блиском або ефектом засмаги.

Стильним діловим жінкам стилісти рекомендують обирати колготки матової текстури і нейтрального тону – тілесного або чорного.

Раніше OBOZREVATEL писав про топ-5 крутих речей, які не носять після 30 років. У цьому віці деякі речі можуть виглядати просто безглуздо.

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