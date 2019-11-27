Як не виглядати старішою: модні жіночі стрижки після 40 років

Іноді жінки у віці за 40, бажаючи здаватися молодшими і красивішими, обирають ультрамодні молодіжні стрижки, які їм не підходять.

А іноді, навпаки, і зовсім перестають стежити за зачіскою, впадаючи у вікову депресію. OBOZREVATEL пропонує своїм читачкам наймодніші жіночі стрижки після 40, які допоможуть виглядати значно молодшою.

Короткі жіночі стрижки після 40

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Якщо жінці за 40, актуальними в цьому віці будуть стрижки в короткому варіанті. Дамам з повним обличчям підійдуть стрижки боб і боб каре. Якщо правильно підібрати стрижку в такому стилі, то можна дійсно виглядати значно молодшою.

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А градуювання і рвані пасма будуть креативним варіантом стрижки.

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Також стилісти радять жінкам за 40 обирати стрижки з різними варіаціями гривки.

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Крім того, заслуговують на увагу короткі жіночі стрижки з асиметрією, оригінальні і ультракороткі стрижки під хлопчика, піксі і паж, класичні та вишукані стрижки каре.

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Зрозуміло, тип стрижки потрібно підбирати індивідуально, залежно від побажань, типу волосся і форми обличчя.

Стрижки після 40 на волосся середньої довжини

Короткі стрижки для жінок після 40 будуть хорошим варіантом, але це зовсім не означає, що не можна зробити красиву стрижку на волосся середньої довжини.

Beauty Luck

Якщо волосся виглядає густим і здоровим, стилісти не радять кардинально міняти імідж і стригтися коротко, навіть якщо подекуди проглядає сивина. У віці після 40 років можна вибрати відмінні стрижки і на волосся середньої довжини, зберігши витончені локони і жіночний образ.

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Можна зробити каскад, драбинку, подовжений боб каре – з такими стрижками можна робити різні зачіски та укладки.

Beauty Luck

Також добре такі стрижки виглядають з рваним або асиметричним, прямо подовженим чубком або без чубка взагалі. Однак – важливий момент – гривка завжди буде робити вас молодшою.

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Крім того, не варто створювати надто пишний об'єм – він може, навпаки, додати років.

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Жіночі стрижки після 40 з фарбуванням

Якщо у віці після 40 років волосся виглядає сильно посивілим, обираючи стрижку, подбайте і про фарбування.

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Стилісти в цьому віці рекомендують природні відтінки, але якщо ви хочете змінити образ, можна підібрати незвичайні і насичені відтінки або мелірування як на коротке, так і на середнє волосся.

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Зауважте, короткі стрижки вимагають догляду і щоденної укладки. Стрижки на середнє волосся більш практичні в цьому сенсі. У той же час все залежить від типу вашого волосся.

Раніше OBOZREVATEL писав про модні стрижки для тих, кому за 50. Модна стрижка завжди підкреслить природну красу жінки будь-якого віку. Крім того, дуже важливо правильно підібрати колір волосся і не боятися експериментів.

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