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29 листопада • оновлено в 12:26
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Як не виглядати старішою: модні жіночі стрижки після 40 років

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Іноді жінки у віці за 40, бажаючи здаватися молодшими і красивішими, обирають ультрамодні молодіжні стрижки, які їм не підходять.

А іноді, навпаки, і зовсім перестають стежити за зачіскою, впадаючи у вікову депресію. OBOZREVATEL пропонує своїм читачкам наймодніші жіночі стрижки після 40, які допоможуть виглядати значно молодшою.

Короткі жіночі стрижки після 40

Як не виглядати старішою: модні жіночі стрижки після 40 років

Pinterest

Якщо жінці за 40, актуальними в цьому віці будуть стрижки в короткому варіанті. Дамам з повним обличчям підійдуть стрижки боб і боб каре. Якщо правильно підібрати стрижку в такому стилі, то можна дійсно виглядати значно молодшою.

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Як не виглядати старішою: модні жіночі стрижки після 40 років

volosomanjaki.com

А градуювання і рвані пасма будуть креативним варіантом стрижки.

Як не виглядати старішою: модні жіночі стрижки після 40 років

volosomanjaki.com

Також стилісти радять жінкам за 40 обирати стрижки з різними варіаціями гривки.

Як не виглядати старішою: модні жіночі стрижки після 40 років

Beauty Luck

Крім того, заслуговують на увагу короткі жіночі стрижки з асиметрією, оригінальні і ультракороткі стрижки під хлопчика, піксі і паж, класичні та вишукані стрижки каре.

Як не виглядати старішою: модні жіночі стрижки після 40 років

Beauty Luck

Зрозуміло, тип стрижки потрібно підбирати індивідуально, залежно від побажань, типу волосся і форми обличчя.

Стрижки після 40 на волосся середньої довжини

Короткі стрижки для жінок після 40 будуть хорошим варіантом, але це зовсім не означає, що не можна зробити красиву стрижку на волосся середньої довжини.

Як не виглядати старішою: модні жіночі стрижки після 40 років

Beauty Luck

Якщо волосся виглядає густим і здоровим, стилісти не радять кардинально міняти імідж і стригтися коротко, навіть якщо подекуди проглядає сивина. У віці після 40 років можна вибрати відмінні стрижки і на волосся середньої довжини, зберігши витончені локони і жіночний образ.

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Як не виглядати старішою: модні жіночі стрижки після 40 років

volosomanjaki.com

Можна зробити каскад, драбинку, подовжений боб каре – з такими стрижками можна робити різні зачіски та укладки.

Як не виглядати старішою: модні жіночі стрижки після 40 років

Beauty Luck

Також добре такі стрижки виглядають з рваним або асиметричним, прямо подовженим чубком або без чубка взагалі. Однак – важливий момент – гривка завжди буде робити вас молодшою.

Як не виглядати старішою: модні жіночі стрижки після 40 років

volosomanjaki.com

Крім того, не варто створювати надто пишний об'єм – він може, навпаки, додати років.

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Жіночі стрижки після 40 з фарбуванням

Якщо у віці після 40 років волосся виглядає сильно посивілим, обираючи стрижку, подбайте і про фарбування.

Як не виглядати старішою: модні жіночі стрижки після 40 років

Beauty Luck

Стилісти в цьому віці рекомендують природні відтінки, але якщо ви хочете змінити образ, можна підібрати незвичайні і насичені відтінки або мелірування як на коротке, так і на середнє волосся.

Як не виглядати старішою: модні жіночі стрижки після 40 років

1001sovety.ru

Зауважте, короткі стрижки вимагають догляду і щоденної укладки. Стрижки на середнє волосся більш практичні в цьому сенсі. У той же час все залежить від типу вашого волосся.

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Раніше OBOZREVATEL писав про модні стрижки для тих, кому за 50. Модна стрижка завжди підкреслить природну красу жінки будь-якого віку. Крім того, дуже важливо правильно підібрати колір волосся і не боятися експериментів.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
стрижка Стиль Мода Краса
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