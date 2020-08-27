Як не варто одягатися восени 2020: 4 головні помилки

Восени жінкам хочеться виглядати максимально комфортно і стильно, але дрібні промахи в образі можуть все зіпсувати.

У зв'язку з цим видання "Рамблер" розповіло про найпоширеніші помилки в осінньому стилі. Модницям не варто так одягатися у 2020 році.

Поєднувати різні принти в одязі

Якщо принти будуть одночасно, скажімо, і на світшоти, і на штанах або спідниці, то візуально вони "загубляться", а саме поєднання буде виглядати безглуздо. Стилісти радять розбавляти вбрання однотонними речами – на їхньому фоні принт буде виділятися.

shoppingschool.ru

Носити безбарвний одяг

Безбарвний одяг робить образ бляклим, нудним і не дає жінкам виразити свою індивідуальність. Тому, щоб ловити на собі захоплені погляди цієї осені, модницям варто розбавляти свої вбрання яскравими акцентами.

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Додавати літні шорти в осінній образ

Літні вбрання під теплим пальтом або курткою виглядають дивно, а також перетворюють жіночий образ в несмак. Тому дані шорти слід замінити кюлотами з деніму або будь-якого іншого матеріалу.

elle.ru

Поєднувати міні з коротким пальтом

Міні з коротким пальтом також виглядає вульгарно і несучасно. Тому жінкам слід, наприклад, коротку спідницю носити з довгим пальтом. Такий прийом візуально зробить нас вищими та стрункішими.

glamusha.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів про 6 модних трендів, які будуть особливо популярними восени 2020 року.