Як не варто одягатися в офіс у спеку: експерти назвали модні табу

Експерти моди перерахували предмети гардероба, в яких неприйнятно приходити на роботу влітку, попри спеку.

Відповідний матеріал опублікувало видання Independent. За словами інсайдерів, для чоловіків неприпустимо з'являтися на робочому місці в шортах і майках із короткими рукавами, а для жінок – вдягати сукні-комбінації та кроп-топи.

Крім того, представницям прекрасної статі порекомендували не носити в офісі топи та сукні з глибокими вирізами на грудях і спині.

"Якщо ви приходите в офіс у майці з відкритою спиною, це говорить про дві речі. По-перше, що вам подобається один із ваших колег. По-друге, ви не носите бюстгальтер", – зазначили фахівці.

Що стосується взуття, то експерти поставили "табу" для чоловіків на сланці, адже це виключно пляжний варіант. При цьому жінкам допустимо приходити в офіс в сандалях або босоніжках.

lookastic.ru

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