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6 травня • оновлено в 23:19
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Як не помилитися з розміром при виборі взуття: розкриті способи

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Експерти розказали, як не помилитися з розміром при виборі взуття.

Їхні слова наводить портал Metro. Так, за словами лікаря-ортопеда Тоні Гевіна, спочатку потрібно переконатися, що ця пара підходить для діяльності того, хто буде її носити.

"Вам не знадобиться 7-сантиметровий каблук для прогулянки по пагорбах", – висловився він.

Як не помилитися з розміром при виборі взуття: розкриті способи

Фото: uf.ru

Також Гевін додав, що потрібно звертати уваги на те, щоб між кінчиком вашого великого пальця ноги та кінчиком взуття було відстань приблизно з великий палець руки. Крім того, носок не повинен тиснути на пальці, адже це стане причиною виникнення мозолів та пухирів.

Як не помилитися з розміром при виборі взуття: розкриті способи

Фото: bigmir.net

"Пройдіться по магазину кілька хвилин і подумайте, як довго ви зможете ходити в цій парі. Якщо взуття натирає вам у магазині, то ситуація не зміниться, коли ви повернетеся додому", – наголосив Гевін.

Спеціалістка з підбору взуття Сюзанна Давда, зі свого боку, зазначила, що взуття слід приміряти в шкарпетках або колготках. Крім цього, експертка порадила під час примірки переконатися, що взуття не тисне на ногу та пальці, а стопа не ковзає по підошві.

Як не помилитися з розміром при виборі взуття: розкриті способи

Фото: vivendi.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо найпопулярніше взуття сезону весна-літо 2020.

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Автор
Крістіна Долматова
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