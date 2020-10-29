Як не можна одягатися взимку: 10 помилок, які видають несмак

Автор блогу Vandastyle Ванда Вонг створила добірку деталей гардеробу на холодну пору року, що остаточно вийшли з моди.

Наведені приклади неактуального одягу Вонг назвала "шкідливими порадами". Їх опублікувало видання Cosmopolitan.

1. Утеплене пальто з пишним хутровим коміром

За словами авторки, таке пальто не тільки додає віку й часто сідає в "обліпку", а й має кращі й тепліші альтернативи серед пуховиків та парок. Крім того, сучасні варіанти дають змогу створити "багатошаровість" образу.

2. Короткі шуби

Зазвичай, з ними в парі йдуть мініспідниця й напівпрозорі панчохи на 40 den, згадала Вонг. Шубу стиліст радить лишити для найхолодніших днів у році. А також, для підкорення гірських вершин та полюсів.

3. Хутровий жилет

Хутровий жилет, за словами авторки блогу, ніби говорить про свою господарку, що грошей на справжню шубу не вистачило. Але вона впевнено йде до своєї цілі. Крім того, такий жилет не гріє за прохолодної погоди. А за теплої, ще більше зберігає тепло.

4. Чоботи (до пальта й шуби)

Вонг переконана, що чоботи роблять нудним образ, в якому є туге пальто чи шуба.

5. Хустки й платки, як-то "бабусин" головний убір

Такий елемент гардеробу краще відкласти на поличку шафи. Стиліст іронізує, що саме така хустка допоможе показати "зв'язок з предками-слов'янами й палку патріотичну любов до рідних полів та городів".

6. Забута мамина хутрова шапка

"Незаслужено забута шапка з маминої шафи буде дуже тобі вдячна, якщо ти її витягнеш на світ Божий і одягнеш з шубою в тон", - написала авторка блогу.

7. Капелюх з м’якими полями

Стилістка пожартувала, що мати такий капелюх потрібно тільки, якщо ви зібралися у подорож до Європи. А якщо ви поєднаєте його разом з шубою, буде ідеальний образ того, як не треба одягатись.

8. В’язані шапки та шарфи одного тону

З дірками, прикрасами, вухами й косами – все це, за словами Вонг, є несмаком, який не тільки не зігріє, а й зіграє з вами злий жарт. Крім того, авторка натякнула на масову доступність таких речей у кожному підземному переході.

9. Тугі дублянки

Тугі дублянки, які аж "тріщать" на тілі – теж варіант, який лишив свою актуальність на початку 2010-х. Зараз серед асортиментів магазинів, можна знайти й обрати більш стильний варіант.

10. Тісний короткий пуховик, довгий светр й джинси з чоботями

Цей тандем завершує добірку "шкідливих порад". Пуховик такого типу не зігріє спину й ноги. До того ж під нього просто не вийде одягнути щось товстіше, ніж тонку кофтину. Довгий светр, особливо з великою та об’ємною горловиною, зіжмакається під верхнім одягом й підкреслить неохайність образу.

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