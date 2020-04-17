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17 квітня • оновлено в 22:55
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Як не можна одягатися після 50 років: топ-3 найчастіших помилок жінок

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Багато жінок намагаються виглядати стильно і доглянуто, незалежно від віку. Однак, деякі не враховують деталі та роблять помилки, які тільки погіршують їхній вигляд.

Про те, як не можна одягатися жінкам після 50 років – розповів "Рамблер Женский".

Як не можна одягатися після 50 років: топ-3 найчастіших помилок жінок

Фото: sixtyandme.com

Занадто яскраві кольори

Ніхто не забороняє жінкам після 50-и виділятися та носити одяг яскравих кольорів, але правильно підібрати його дуже важко. Тому стилісти радять вибирати більш м'які кольори і розбавляти свій образ яскравими аксесуарами.

Як не можна одягатися після 50 років: топ-3 найчастіших помилок жінок

Фото: trendy-u.com

Одяг не за віком

Часто жінки, яким за 50 років, намагаються виглядати молодше за допомогою одягу: носять легінси та прозорі футболки. За словами стилістів, в таких образах вони можуть виглядати дуже безглуздо. Тому рекомендують їм одягатися більш стримано.

Як не можна одягатися після 50 років: топ-3 найчастіших помилок жінок

Фото: interfax.by

Неякісні матеріали

Також багато жінок, не дивлячись на те, що забезпечені у свої 50 років, вибирають одяг з дешевих тканин. Найчастіше він виглядає дешево і сидить не так, як хотілося б. Щоб такого не траплялося, віддавайте перевагу якісним дорогим тканинам: шерсть, льон, шовк або трикотаж.

Як не можна одягатися після 50 років: топ-3 найчастіших помилок жінок

Фото: trendy-u.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL назвав 4 способи стильно носити прикраси після 30 років: як не виглядати вульгарно.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Мода
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