Як не можна носити прикраси: 5 найчастіших помилок жінок

Відомо, що прикраси здатні надати жінці особливого шарму. Але водночас невміння їх носити або неправильні поєднання можуть лише зіпсувати образ.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачкам дізнатися про найчастіші помилки, які роблять жінки при виборі прикрас, щоб завжди залишатися на висоті та мати вишуканий вигляд.

1. Уникайте зайвого блиску

Хайді Клум: надлишок блиску Getty Images

Одяг з блискітками, паєтками або стразами зовсім не пасує до дорогоцінних каменів або масивної біжутерії. Такий образ слід доповнювати парою мінімалістичних прикрас або камінням без блиску.

2. Не підлаштовуйте ланцюжок під виріз

Ланцюжок не повинен суворо відповідати вирізу yuvelir.net.ua

Підлаштовувати ланцюжки під довжину декольте не варто. Вони повинні акуратно розташовуватися в ньому, не падаючи у сам виріз і не гублячись під одягом. Крім того, можете сміливо комбінувати ланцюжки різної довжини.

3. Не поєднуйте намисто і брошку

Брошку краще носити окремо або разом з найтоншим ланцюжком Pinterest

Хоча брошка стає одним з головних трендів прикрас, не забувайте, що такий аксесуар не варто поєднувати з намистом. Носіть брошку окремо або разом з найтоншим ланцюжком.

4. Не носіть одразу кілька масивних прикрас

Уникайте поєднання кількох великих прикрас Pinterest

Так, наприклад сережки з хитромудрим дизайном не будуть пасувати до масивного намиста або кольє чокер. Таке поєднання буде робити образ незграбним і позбавленим смаку, більш того, воно здатне візуально вкорочувати шию. Якщо ви хочете надіти на себе масивну прикрасу, в інших деталях образу дотримуйтеся мінімалізму.

Так, великі сережки можна доповнити срібною дугою або скромним сотуаром. Якщо ж ваш одяг без декольте – сережки химерного дизайну не вимагають доповнення.

5. Уникайте суворих геометричних форм

У тренді – сережки асиметричної форми Pinterest

Асиметричні прикраси заслужено вважаються ювелірним трендом, адже сувора симетрія і чіткі лінії не додають образу індивідуальності. Відмовтеся від прикрас однієї форми і розміру: носіть різну кількість браслетів і кілець на руках, використовуйте прикраси з камінням нечітких, природних форм. Цей прийом зробить ваш образ більш живим і яскравим.

Ще одна порада наостанок: щоб носити прикраси, не потрібен якийсь особливий привід або дрес-код. Робіть це із задоволенням кожного дня, підбираючи правильні прикраси під той чи інший стиль одягу або обстановку.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL назвав 4 способи стильно носити прикраси після 30 років: як не виглядати вульгарно.

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