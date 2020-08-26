Як модно одягнутися вчительці в школу: 5 трендових варіантів
До нового навчального року готуються не тільки школярі, а й вчительки, яким потрібно буде стояти перед класом. При цьому в останніх завжди більше роботи, адже для того, щоб справити приємне та адекватне враження, їм необхідно ретельно продумати свій образ.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість про 5 найстильніших образів для вчительок в школу у 2020 році, які будуть відповідати також й дрес-коду.
Штани кльош з блузою
Штани кльош стануть родзинкою шкільного образу будь-якої вчительки. Їх можна поєднувати як з блузами, так і з легкими кофтами. Такий образ можна доповнити туфлями та подовженим жилетом без рукавів.
Костюм зі спідницею плісе
Також модним вбранням для вчительок буде популярний у 2020 році костюм зі спідницею плісе. Це може бути як варіант зі спідницею й теплою кофтою, так і з піджаком. Доповнити свій образ можна черевиками або ж туфлями.
Твідова сукня
Модною для вчительок у 2020 році буде й твідова сукня. Експерти радять жінкам купувати дані моделі в пастельних відтінках, доповнюючи їх аксесуарами. Також варто зазначити, що в школі важливо носити сукні належної довжини. Це може бути довжина міді або ж максі.
Брючний костюм
Класичний брючний костюм можна носити як з блузою, так і з кофтами та водолазками. Образ слід доповнити туфлями, або ж акуратними черевиками.
Водолазка зі спідницею або штанами
Водолазка – зручна, практична та універсальна річ. Її можна поєднувати з будь-якими моделями спідниць або штанів. Щоб зробити свій образ модним, водолазку потрібно підбирати під колір низу. Також свій образ можна доповнити стильним піджаком.
Раніше OBOZREVATEL розповів про 8 найстильніших образів для дітей та підлітків в школу у 2020 році.