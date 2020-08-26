Як модно одягнутися вчительці в школу: 5 трендових варіантів

До нового навчального року готуються не тільки школярі, а й вчительки, яким потрібно буде стояти перед класом. При цьому в останніх завжди більше роботи, адже для того, щоб справити приємне та адекватне враження, їм необхідно ретельно продумати свій образ.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість про 5 найстильніших образів для вчительок в школу у 2020 році, які будуть відповідати також й дрес-коду.

Штани кльош з блузою

Штани кльош стануть родзинкою шкільного образу будь-якої вчительки. Їх можна поєднувати як з блузами, так і з легкими кофтами. Такий образ можна доповнити туфлями та подовженим жилетом без рукавів.

pinterest.com

pinterest.com

Костюм зі спідницею плісе

Також модним вбранням для вчительок буде популярний у 2020 році костюм зі спідницею плісе. Це може бути як варіант зі спідницею й теплою кофтою, так і з піджаком. Доповнити свій образ можна черевиками або ж туфлями.

pinterest.com

kak-nosit.ru

Твідова сукня

Модною для вчительок у 2020 році буде й твідова сукня. Експерти радять жінкам купувати дані моделі в пастельних відтінках, доповнюючи їх аксесуарами. Також варто зазначити, що в школі важливо носити сукні належної довжини. Це може бути довжина міді або ж максі.

izi.ua

Брючний костюм

Класичний брючний костюм можна носити як з блузою, так і з кофтами та водолазками. Образ слід доповнити туфлями, або ж акуратними черевиками.

topxstyle.ru

helpkade.com

Водолазка зі спідницею або штанами

Водолазка – зручна, практична та універсальна річ. Її можна поєднувати з будь-якими моделями спідниць або штанів. Щоб зробити свій образ модним, водолазку потрібно підбирати під колір низу. Також свій образ можна доповнити стильним піджаком.

pinterest.com

pinterest.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про 8 найстильніших образів для дітей та підлітків в школу у 2020 році.