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Як модно одягнутися вчительці в школу: 5 трендових варіантів

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Мода
1,3 т.
Як модно одягнутися вчительці в школу: 5 трендових варіантів

Як модно одягнутися вчительці в школу: 5 трендових варіантів.

До нового навчального року готуються не тільки школярі, а й вчительки, яким потрібно буде стояти перед класом. При цьому в останніх завжди більше роботи, адже для того, щоб справити приємне та адекватне враження, їм необхідно ретельно продумати свій образ.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість про 5 найстильніших образів для вчительок в школу у 2020 році, які будуть відповідати також й дрес-коду.

Штани кльош з блузою

Штани кльош стануть родзинкою шкільного образу будь-якої вчительки. Їх можна поєднувати як з блузами, так і з легкими кофтами. Такий образ можна доповнити туфлями та подовженим жилетом без рукавів.

pinterest.com

pinterest.com

pinterest.com

pinterest.com

Костюм зі спідницею плісе

Також модним вбранням для вчительок буде популярний у 2020 році костюм зі спідницею плісе. Це може бути як варіант зі спідницею й теплою кофтою, так і з піджаком. Доповнити свій образ можна черевиками або ж туфлями.

pinterest.com

pinterest.com

kak-nosit.ru

kak-nosit.ru

Твідова сукня

Модною для вчительок у 2020 році буде й твідова сукня. Експерти радять жінкам купувати дані моделі в пастельних відтінках, доповнюючи їх аксесуарами. Також варто зазначити, що в школі важливо носити сукні належної довжини. Це може бути довжина міді або ж максі.

izi.ua

izi.ua

Брючний костюм

Класичний брючний костюм можна носити як з блузою, так і з кофтами та водолазками. Образ слід доповнити туфлями, або ж акуратними черевиками.

topxstyle.ru

topxstyle.ru

helpkade.com

helpkade.com

Водолазка зі спідницею або штанами

Водолазка – зручна, практична та універсальна річ. Її можна поєднувати з будь-якими моделями спідниць або штанів. Щоб зробити свій образ модним, водолазку потрібно підбирати під колір низу. Також свій образ можна доповнити стильним піджаком.

pinterest.com

pinterest.com

pinterest.com

pinterest.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про 8 найстильніших образів для дітей та підлітків в школу у 2020 році.

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