Як модно одягнутися в школу: 8 крутих образів для дітей та підлітків. Фото

Наближається початок навчального року, і відразу ж стає актуальним питання – як красиво одягнутися в школу дітям та підліткам. Головне, щоб вбрання було не лише модним, але й відповідало дрес-коду.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість читачам про 8 найстильніших образах для школи у 2020 році.

Шкільна мода 2020 для дітей молодших класів

Сарафан

Одним з варіантів, в якому можна виглядати круто, вважається сарафан. Він дозволяє виглядати модно і стильно незалежно від того, існує в школі форма чи ні. Його можна поєднувати з блузою або ж з водолазкою пастельних кольорів. Образ слід доповнити балетками або ж акуратними чобітками.

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Сукня оверсайз

Модними для дітей у 2020 році будуть сукні оверсайз. Їх можна поєднувати з гетрами в колір образу і балетками, лофери або черевиками. Популярні кольори суконь – чорний, сірий, темно-синій, червоний.

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Костюм з жилеткою

Також модними для школи будуть класичні костюми, проте у 2020 році піджак слід замінити на жилетку. Такий образ можна доповнити блузою на короткий рукав, короткими черевиками, обручем на голову і стильним рюкзаком.

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Спідниця з кофтою

Крутим шкільним образом також буде спідниця в поєднанні з блузою і кофтою з V-подібним вирізом. Доповнити образ можна краваткою або метеликом.

forbeauty.ru

Шкільна мода 2020 для підлітків

Кюлоти з блузою або кофтою

Штани кюлоти стануть родзинкою вашого шкільного образу. Їх можна поєднувати як з блузами, так і з легкими кофтами. Такий образ можна доповнити туфлями або босоніжками, а також сумкою на плече.

pinterest.com

pinterest.com

Класичний костюм оверсайз

Костюм оверсайз можна носити як з блузою, так і з футболкою. Образ слід доповнити балетками або ж кросівками, якщо це дозволяє навчальний заклад.

ladywomans.ru

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joy-pup.com

Спідниця з блузою і топом

Також підліткам у 2020 році слід експериментувати зі своїм шкільним образом. Вони можуть одягнути на навчання спідницю середньої довжини в поєднанні з білою блузою і в`язаним топом під колір вбрання.

pinterest.com

pinterest.com

Твідовий сарафан

Також одним з наймодніших варіантів одягу для школи у 2020 році буде твідовий сарафан. Його можна поєднувати як з водолазкою, так і з блузою. Що стосується кольору – найкраще вибирати чорний і темно-синій, або ж пастельні відтінки.

candy-style.com.ua

shafa.ua

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