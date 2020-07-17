Як Міддлтон вдається "не виглядати старою" в одязі королівського дрес-коду: розкрито секрет

Британський дизайнер Скотт Хеншелл розкрив секрети, якими користується герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, щоб не порушувати королівський етикет неналежним одягом і не виглядати старшою за свої роки.

Відповідний матеріал з'явився на сайті видання Daily Mail. За словами фахівця, Міддлтон дотримується рекомендацій особистих дизайнерів, однак періодично змінює деякі деталі в образі, щоб не виглядати старомодно. Як приклад модельєр навів кілька публічних виходів Міддлтон.

Так, наприклад, одного разу Кейт вийшла у світ в зеленій сукні Dolce & Gabbana і бежевих туфлях на підборах, замість запропонованих дизайнером леопардових босоніжок. Також зустрілася з британськими сім'ями в сукні марки Emilia Wickstead, широкі рукави якої були перешиті в облягаючі.

Кейт Міддлтон в зеленій сукні Dolce & Gabbana

Кейт Міддлтон в елегантній чорній сукні

Крім того, на одному із заходів Міддлтон сфотографували у твідовому вбранні Erdem з розрізом в області живота, проте оголена частина була прихована за допомогою атласного ременя винного кольору. Дизайнер також зазначив, що не дивлячись на те, які вбрання вибирає Міддлтон, вона завжди застібає їх на всі ґудзики, щоб приховати зону декольте.

Міддлтон в твідовому вбранні Erdem

Міддлтон завжди застібає вбрання на всі ґудзики

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт з кольоротерапії Жюль Стендіш проаналізував вибрані герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон кольори вбрання і розкрив їхнє таємне значення.