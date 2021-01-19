Як мати стрункіший вигляд за допомогою одягу: топ-6 порад

Софія Ковнір Мода 05:00, 19.01.2021

Є безліч цікавих способів, щоб мати стрункіший вигляд, але водночас стильний. Для цього потрібно правильно підбирати образи.

Зокрема, модницям радять носити однотонні костюми, а також штани з високою посадкою. Детальніше про це пише Elle.

Полюбіть V-подібний виріз

  • Глибоке декольте подовжує шию й витягує силует. Чим більше тіла видно від підборіддя до грудей, тим елегантнішими здаються ваші пропорції. Зверніть особливу увагу на сукні із запахом: ця модель ідеально підкреслює талію і шию та приховує зайві кілограми.

Полюбіть V-подібний виріз
Elle
V-подібний виріз
Elle

Підбирайте однотонний образ

  • Не важливо, який у вас розмір одягу, головне – тримайте верх і низ в одній колірній гамі і намагайтеся уникати сильних контрастів. В ідеалі – кольорові брючні костюми.

Підбирайте однотонний образ
Elle
Кольоровий брючний костюм
Elle

Висока посадка

  • Штани із завищеною талією візуально подовжують ноги і вміло приховують живіт. Але намагайтеся уникати моделі на гумці, щоб не мати вигляд, як мішок. У сукнях віддавайте перевагу сарафанам у грецькому стилі, з високою талією або із запахом на грудях.

Штани із завищеною талією
Elle
Штани із завищеною талією візуально подовжують ноги
Elle

Носіть піджак

  • Строгі лінії блейзера швидко приведуть у форму будь-який образ. Подовжений, оверсайз або приталений – вибирайте улюблений фасон і міксуйте його з джинсами, легінсами або сукнями міді.

Строгі лінії блейзера швидко приведуть у форму будь-який образ
Elle
Подовжений піджак
Elle

Покажіть свої щиколотки й зап'ястя

  • Щиколотки та зап'ястя завжди будуть найбільш акуратними й тонкими частинами тіла, незалежно від ваги. Тому їх точно не варто ховати. Закотіть рукави, а штани та максіспідниці замініть на кюлоти й сукні міді.

Покажіть свої щиколотки й зап'ястя
Elle
Щиколотки та зап'ястя завжди будуть найбільш акуратними й тонкими частинами тіла
Elle

Зливайтеся з взуттям

  • Щоб візуально подовжити силует, взуття повинне зливатися з кольором ніг. Узимку надягайте щільні чорні колготи з чорними човниками, а влітку носіть босоніжки тілесного відтінку на голі ноги.

Щоб візуально подовжити силует, взуття повинне зливатися з кольором ніг
Elle
Босоніжки тілесного відтінку на голі ноги
Elle

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан поділився з модницями секретами про речі, які можуть зіпсувати образ. Зокрема, від цих предметів він рекомендує позбутися.

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