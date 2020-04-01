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1 квітня • оновлено в 18:36
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Як коронавірус змінить світові модні тренди: стиліст здивував прогнозом

1.3т
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Історик моди і стиліст Олександр Васильєв вважає, що після пандемії коронавірусу в індустрії краси і моди з'являться нові тренди.

За його словами закінчилася ера гламуру і надалі популярними стануть довге волосся і бороди, пише "Говорить Москва".

Олександр Васильєв

Олександр Васильєв

"Багато людей будуть займатися цим тепер вдома в своїх умовах. Люди боятимуться йти вискубувати брови, точно будуть боятися закачувати губи", - пояснив він.

Він додав, що в моду увійдуть піжами і халати - такі речі стануть випускати відомі бренди.

Як коронавірус змінить світові модні тренди: стиліст здивував прогнозом

Крім того, за словами Васильєва, гарний прибуток отримають виробники, які фокусуються на дезінфікуючих засобах.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дизайнер з Сан-Франциско Даніель Баскин зайнялася розробкою медичних масок у вигляді людського обличчя, які зможуть захистити від вірусів і розблокувати смартфон.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Теги
Стиль Мода
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Старый гей умничает)
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