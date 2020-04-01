Як коронавірус змінить світові модні тренди: стиліст здивував прогнозом

Історик моди і стиліст Олександр Васильєв вважає, що після пандемії коронавірусу в індустрії краси і моди з'являться нові тренди.

За його словами закінчилася ера гламуру і надалі популярними стануть довге волосся і бороди, пише "Говорить Москва".

Олександр Васильєв

"Багато людей будуть займатися цим тепер вдома в своїх умовах. Люди боятимуться йти вискубувати брови, точно будуть боятися закачувати губи", - пояснив він.

Він додав, що в моду увійдуть піжами і халати - такі речі стануть випускати відомі бренди.

Крім того, за словами Васильєва, гарний прибуток отримають виробники, які фокусуються на дезінфікуючих засобах.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дизайнер з Сан-Франциско Даніель Баскин зайнялася розробкою медичних масок у вигляді людського обличчя, які зможуть захистити від вірусів і розблокувати смартфон.

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