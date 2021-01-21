Як і з чим носити водолазку у 2021-му: Андре Тан дав поради
Український дизайнер Андре Тан дав кілька порад модницям, як правильно носити водолазку і з чим її краще поєднувати у 2021 році.
За словами експерта, ця річ має бути в гардеробі кожної дівчини. Про це знаменитість написав відповідний пост на своїй сторінці в Instagram.
Як розповів дизайнер, водолазка повинна бути з якісного матеріалу – тоді вона прослужить не один сезон. Пам'ятайте, заміни водолазці не існує, а звичайну кофту абсолютно нікуди не можна застосувати.
Можливість носити сарафан узимку ніколи не була настільки доступною. Улюбленій сукні в білизняному стилі не доведеться лежати до травня, якщо ви скомбінуєте її з гольфом.
Водолазки можна поєднувати з кроп-топом, особливо, якщо це кардинально різні матеріали.
"Немає сенсу одягати і кроп-топ, і водолазку з трикотажу – це може перевантажити образ", – підкреслив Андре Тан.
Простий образ "сорочка і штани" можна доповнити водолазкою і великими прикрасами. Ще краще, якщо кольори водолазки і сорочки будуть контрастувати.
"Водолазка надасть хорошу допомогу в створенні монохромного образу. Вишукано, елегантно, а головне – ноги, як у лані", – зазначив дизайнер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан поділився з модницями секретами про речі, які можуть зіпсувати образ. Так, від цих предметів він рекомендує позбутися.