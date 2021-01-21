Як і з чим носити водолазку в 2021: Андре Тан дав поради

Український дизайнер Андре Тан дав кілька порад модницям, як правильно носити водолазку і чим її краще поєднувати у 2021 році.

За словами експерта, ця річ повинна бути в гардеробі кожної дівчини. Про це знаменитість написав відповідний пост на своїй сторінці в Instagram.

Як розповів дизайнер, водолазка повинна бути з якісного матеріалу – тоді вона прослужить не один сезон. Пам'ятайте, заміни водолазки не існує, а звичайна кофта абсолютно нікуди не може бути застосована.

Можливість носити сарафан взимку ніколи не була так доступна. Улюбленій сукні в білизняному стилі не доведеться лежати до травня, якщо ви скомбінуєте її з гольфом.

Водолазки можна поєднувати з кроп-топом, особливо, якщо це кардинально різні матеріали.

"Немає сенсу одягати і кроп-топ, і водолазку з трикотажу – це може перевантажити образ", – підкреслив Андре Тан.

Простий образ "сорочка і штани" можна доповнити водолазкою і великими прикрасами. Ще краще, якщо кольори водолазки і сорочки будуть контрастувати.

"Водолазка надасть хорошу допомогу в створенні монохромного образу. Вишукано, елегантно, а головне – ноги як у лані", – зазначив дизайнер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан поділився з модницями секретами про речі, які можуть зіпсувати образ. Так, від цих предметів він рекомендує позбутися.