Як і з чим носити легінси взимку 2021: топ-4 ідей для стильного образу

Юля Ухіна Мода 16:15, 13.01.2021 Оновлено: 16:40, 13.01.2021

Мода циклічна, і часто речі, які ще кілька сезонів тому були під модною забороною, раптом знову стають трендом. Так сталося й у випадку з легінсами.

Є безліч варіантів, як носити цей предмет гардеробу взимку 2021-го, щоб виглядати сучасно. Докладніше про це – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Шкіряні легінси

Шкіряні легінси додадуть характеру вашому повсякденному гардеробу. Пропонуємо поєднувати їх з масивними черевиками, затишним в'язаним светром і утепленою косухою. До речі, в такому образі ви зможете піти як на роботу, так і в кафе з друзями або навіть на гучну вечірку.

Шкіряні легінси
pinterest.com
Шкіряні легінси
pinterest.com

Трикотажні легінси

Якщо ви полюбляєте більш затишні образи, ваш варіант – фактурні легінси з м'якого трикотажу. Особливо гармонійно вони виглядають в бежевій гамі. Доповніть свій образ об'ємним светром або худі в тон, а також довгим вовняним пальто і черевиками.

Трикотажні легінси
pinterest.com
Трикотажні легінси
bazaar.ru

Яскраві легінси

Візуально оживити вбрання допоможуть яскраві легінси. Поєднуйте їх з чимось нейтральним, щоб збалансувати концентрацію кольору в образі. Цей предмет гардеробу відмінно підійде для прогулянки або вечірки з друзями.

Яскраві легінси
pinterest.com
Яскраві легінси
storinka.com.ua

Легінси з піджаком

Адаптувати легінси до повсякденного носіння вам допоможе піджак. Вибирайте оверсайз модель і доповніть образ масивними черевиками на товстій підошві. Також зробіть акцент на яскравих аксесуарах.

Легінси з піджаком
pinterest.com
Легінси з піджаком
pinterest.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, які спідниці варто носити взимку 2020-2021, щоб виглядати стильно. Так, він порадив, який крій, принт і матеріал вибрати.

Коментувати
Lady Мода

Дивіться також

Від коронавірусу померло майже 200 українців за добу

Очільник МОЗ відповів на дані про низьку ефективність китайської вакцини від Sinovac

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

СБУ закрила справу щодо можливої держзради Єрмака і Кучми – В'ятрович

У хлопця нової глави української делегації в ПАРЄ знайшли магазини в Росії