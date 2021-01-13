Як і з чим носити легінси взимку 2021: топ-4 ідей для стильного образу

Мода циклічна, і часто речі, які ще кілька сезонів тому були під модною забороною, раптом знову стають трендом. Так сталося й у випадку з легінсами.

Є безліч варіантів, як носити цей предмет гардеробу взимку 2021-го, щоб виглядати сучасно. Докладніше про це – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Шкіряні легінси додадуть характеру вашому повсякденному гардеробу. Пропонуємо поєднувати їх з масивними черевиками, затишним в'язаним светром і утепленою косухою. До речі, в такому образі ви зможете піти як на роботу, так і в кафе з друзями або навіть на гучну вечірку.

Якщо ви полюбляєте більш затишні образи, ваш варіант – фактурні легінси з м'якого трикотажу. Особливо гармонійно вони виглядають в бежевій гамі. Доповніть свій образ об'ємним светром або худі в тон, а також довгим вовняним пальто і черевиками.

Візуально оживити вбрання допоможуть яскраві легінси. Поєднуйте їх з чимось нейтральним, щоб збалансувати концентрацію кольору в образі. Цей предмет гардеробу відмінно підійде для прогулянки або вечірки з друзями.

Адаптувати легінси до повсякденного носіння вам допоможе піджак. Вибирайте оверсайз модель і доповніть образ масивними черевиками на товстій підошві. Також зробіть акцент на яскравих аксесуарах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, які спідниці варто носити взимку 2020-2021, щоб виглядати стильно. Так, він порадив, який крій, принт і матеріал вибрати.