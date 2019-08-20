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"Як герцогиня Кембриджська": Зеленська викликала захват у мережі новим образом

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Перша леді України Олена Зеленська вразила користувачів мережі зовнішнім виглядом під час зустрічі з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньягу.

Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, поділившись враженнями від бесіди з важливою гостею.

"Вперше як дружина Президента України мала честь вітати у Києві високу гостю – дружину Прем’єр-міністра Ізраїлю пані Сару Нетаньягу. Екскурсія Будинком з химерами, щира та тепла розмова про важливе. Вчора пані Нетаньягу відвідала меморіал Бабиного Яру та перебувала під величезним враженням від побаченого", – підписала Зеленська.

Олена Зеленська зустрілася з Сарою Нетаньягу

Олена Зеленська зустрілася з Сарою Нетаньягу

instagram / olenazelenska_official

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За її словами, дружина прем'єр-міністра Ізраїлю розповіла, що все життя чула історію Бабиного Яру і не могла уявити свого візиту без відвідування цього місця.

Вбрання Олени Зеленської на зустрічі з Сарою Нетаньягу

Вбрання Олени Зеленської на зустрічі з Сарою Нетаньягу

instagram / olenazelenska_official

"Завжди пам’ятати про трагедію, щоб вона ніколи не повторилася, – наше спільне завдання. Під час зустрічі я поділилася нашою з Володимиром мрією – зняти художній фільм про події в Бабиному Яру. Це приклад того, як Україна та Ізраїль можуть поглибити свої культурні зв’язки. Адже це – наша спільна історія. Ми з пані Сарою домовились обов’язково продовжити обговорення цього проекту", – додала перша леді.

Зеленська вибрала для офіційного заходу довгу білу сукню під пояс, а образ доповнила класичними бежевими човниками. Користувачі залишилися задоволеними вбранням першої леді України.

Олена Зеленська і Сара Нетаньягу

Олена Зеленська і Сара Нетаньягу

instagram / olenazelenska_official

"Шикарна перша леді", "Яка ви гарна і елегантна", "Ви така мила", "Красиві фото. Олена, ви прекрасні, як завжди", "Стиль, а-ля герцогиня Кембриджська", – прокоментували користувачі.

Образ Олени Зеленської на зустрічі з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю

Образ Олени Зеленської на зустрічі з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю

instagram / olenazelenska_official

"Як герцогиня Кембриджська": Зеленська викликала захват у мережі новим образом
"Як герцогиня Кембриджська": Зеленська викликала захват у мережі новим образом
"Як герцогиня Кембриджська": Зеленська викликала захват у мережі новим образом

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Зеленську за вибір нарядів. Раніше її розгромили за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом у Канаду.

Пізніше першу леді похвалили за вбрання на зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Нещодавно перша леді з'явилася на офіційному заході в костюмі відомого бренду, який також полюбляє дочка президента США Іванка Трамп.

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Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
НУ ШО МОЛОДО ЗЄЛЄНО
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А недавно точно так же Порошенчихой восхищались
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