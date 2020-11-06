Як економити на одязі без шкоди для стилю: поради Андре Тана

Український дизайнер Андре Тан розповів, як правильно підбирати собі гардероб зі смаком і без фінансових втрат.

Відповідними порадами знаменитість поділився на особистій сторінці в Instagram, назвавши одяг, на якому можна заощадити.

За словами Андре Тана, по-перше, можна заощадити на базових футболках. Вони можуть бути не дорогі, але найкраще купувати 2-3 пари відразу.

"Базові футболки (білі, чорні та сірі) не схильні до впливу моди. До речі, вони стираються й одягаються набагато частіше за інші речей. Тому якщо ви знайшли "ту саму", купуйте відразу дві-три та, при потребі, міняйте їх зі спокійним серцем", – заявив дизайнер.

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Також не варто купувати кожен сезон чорні штани. Краще купити хорошу, якісну сорочку, яка доповнить стильний образ.

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Що стосується сумки, то краще віддати перевагу класичному дизайну з нейтральним кольором. Також зверніть увагу на сумки, на яких відсутні декоративні елементи. Тоді вона послужить вам довгі роки.

fashionhot.ru

Також можна заощадити на балетках, адже вони носяться не довше одного сезону. Тому замість брендового взуття, можете підібрати більш бюджетний варіант.

pinterest.com

Спортивні штани й кофта – це не той випадок, коли бренд грає велику роль. Насправді, за словами Андре Тана, дуже складно визначити, що класичні спортивні штани сірого кольору ви купили в люкс бутіку.

staff-clothes.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан порадив не вибирати жінкам після 40 років світлі відтінки білого й гірчичного кольорів, а також розповів, з чим не варто поєднувати рожевий.