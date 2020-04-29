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29 квітня • оновлено в 23:59
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Як доглядати за волоссям на карантині: стилісти дали відповіді

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Фахівці з догляду за волоссям розповіли, як часто слід мити голову на карантині і чи варто намагатися стригти волосся власноруч.

Стилісти-перукарі радять стригтися регулярно, щоб зачіска виглядала акуратно, але на карантині це неможливо, тому для тих, хто вирішив змінити зачіску самостійно вони дали декілька порад, пише Guardian.

Як доглядати за волоссям на карантині: стилісти дали відповіді

pexels.com

Щоб постригтися в домашніх умовах самостійно, знадобиться два дзеркала - спереду та позаду, каже стиліст Джеймі Стівенс. Також варто придбати хороші ножиці.

Щодо тих, кому час фарбувати волосся, Стівенс ділиться лайфхаком - замість прямого проділу робіть його у вигляді зигзагу - це допоможе приховати лінію волосся, що відросло. Для того, щоб приховати сивину, чудово підійде туш для вій.

Як доглядати за волоссям на карантині: стилісти дали відповіді

pexels.com

Під час карантину мити голову достатньо один раз на тиждень, якщо людина не займається регулярно спортом або не працює на кухні.

"На третій день можете поприскати волосся водою та висушити феном, щоб додати об'єму. На четвертий можете збирати в пучок чи хвіст. Сухий шампунь та спреї для текстури також можуть надати волоссю здоровішого вигляду", - радить Стівенс.
Як доглядати за волоссям на карантині: стилісти дали відповіді

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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