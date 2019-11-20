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20 листопада • оновлено в 19:21
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/ Мода

Як дівчинка: дружина Зеленського вразила стильним образом на зустрічі зі школярами

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Перша леді України Олена Зеленська справила враження на громадян країни стильним вбранням.

Дружина президента Володимира Зеленського виглядала витончено й елегантно під час Всеукраїнського форуму Національної ради дітей і молоді "Україна росте разом зі мною", де вона обговорила з лідерами шкільного самоврядування якість харчування в навчальних закладах.

Олена Зеленська у светрі

Олена Зеленська у светрі

Фото: president.gov.ua

"Наші діти харчуються не вдома п’ять днів на тиждень протягом усього навчального року, а це – дев’ять місяців. І якщо це неякісно й не викликає апетиту, діти фактично залишаються голодними. Не дивно, що головний біль більшості українських батьків – це захворювання шлунка у дітей. Ми вже почали рух із втілення нашої ініціативи. Міністерство охорони здоров’я внесло зміни у застарілі нормативи шкільного харчування. Це перший і дуже важливий крок", – зазначила Зеленська.

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Для заходу перша леді вибрала класичні чорні штани, доповнивши туфлями в тон, що візуально подовжило ноги. Образ доповнив коричневий светр, рукава якого дружина президента закатала на три чверті.

Олена Зеленська - стильний вихід

Олена Зеленська - стильний вихід

Фото: president.gov.ua

Що примітно, Зеленська виглядала так молодо, що поруч із дітьми можна було подумати, ніби вона їхня ровесниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно перша леді України з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue. У мережі пізніше показали унікальні кадри зі зйомок.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
Тег
Мода
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Коментарі
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Руденко Вован
Руденко Вован
Какой бы небылбы ее прикид она сепарша.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ватная коряга.
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