Головна Новини
4 грудня • оновлено в 13:38
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Як бути в тренді взимку 2020: найкращі варіанти верхнього одягу

2.6т
Читати матеріал російською

Взимку 2020 року дизайнери пропонують безліч варіантів верхнього одягу. Так, одним з головних трендів будуть пуховики.

Цього сезону слід звернути увагу на пуховики кольору хакі, а також на моделі з ромбовидною вышивкою, пише "Cosmopolitan".

Як бути в тренді взимку 2020: найкращі варіанти верхнього одягу
Новини
Викиньте негайно! Топ-5 хутряних речей, які не носять після 40 років

Хакі – чудовий спосіб злегка урізноманітнити свій базовий гардероб. Відтінок універсальний, як і чорний, але водночас не так широко використовується, а отже привертатиме увагу.

cosmo.ru

cosmo.ru

ASOS DESIGN

До повсякденного образу можна додати елементи спортивного стилю. Це актуально в поточному сезоні й досить зручно.

cosmo.ru

cosmo.ru

Fila

Оверсайз і модна цього сезону ромбовидна стібка, насправді, актуальні у всі часи.

cosmo.ru

cosmo.ru

Stradivarius

Для тих, хто любить одягатися сміливіше, можна вибрати модель з глянцевого матеріалу.

cosmo.ru

cosmo.ru

Miss Naumi

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку найкращих трендових речей на зиму 2019-2020.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги