Як бути в тренді взимку 2020: найкращі варіанти верхнього одягу

Взимку 2020 року дизайнери пропонують безліч варіантів верхнього одягу. Так, одним з головних трендів будуть пуховики.

Цього сезону слід звернути увагу на пуховики кольору хакі, а також на моделі з ромбовидною вышивкою, пише "Cosmopolitan".

Хакі – чудовий спосіб злегка урізноманітнити свій базовий гардероб. Відтінок універсальний, як і чорний, але водночас не так широко використовується, а отже привертатиме увагу.

cosmo.ru ASOS DESIGN

До повсякденного образу можна додати елементи спортивного стилю. Це актуально в поточному сезоні й досить зручно.

cosmo.ru Fila

Оверсайз і модна цього сезону ромбовидна стібка, насправді, актуальні у всі часи.

cosmo.ru Stradivarius

Для тих, хто любить одягатися сміливіше, можна вибрати модель з глянцевого матеріалу.

cosmo.ru Miss Naumi

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