Як бути в тренді взимку 2020: найкращі варіанти верхнього одягу

Взимку 2020 року дизайнери пропонують безліч варіантів верхнього одягу. Так, одним з головних трендів будуть пуховики.
Цього сезону слід звернути увагу на пуховики кольору хакі, а також на моделі з ромбовидною вышивкою, пише "Cosmopolitan".
Хакі – чудовий спосіб злегка урізноманітнити свій базовий гардероб. Відтінок універсальний, як і чорний, але водночас не так широко використовується, а отже привертатиме увагу.
cosmo.ru
ASOS DESIGN
До повсякденного образу можна додати елементи спортивного стилю. Це актуально в поточному сезоні й досить зручно.
cosmo.ru
Fila
Оверсайз і модна цього сезону ромбовидна стібка, насправді, актуальні у всі часи.
cosmo.ru
Stradivarius
Для тих, хто любить одягатися сміливіше, можна вибрати модель з глянцевого матеріалу.
cosmo.ru
Miss Naumi
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