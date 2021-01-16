За останні кілька років світ моди значно змінився. Тенденція прийняття себе позначилася не тільки на брендах одягу та декоративної косметики, але й на індустрії жіночої білизни.

Довгий час її очолювали дівчата "ідеальних" форм із винятковими параметрами й відсутністю будь-яких вад, що пропагують нереалістичний ідеал краси.

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Однако картинка начала меняться, когда к движению бодипозитива стали присоединяться знаменитости со всего мира, показывая на личном примере, что не соответствуя канонам красоты можно и нужно любить себя. Вероятно, одним из переломных моментов стало появление бренда нижнего белья от Рианны под лейблом Savage x Fenty. Бренд одним из первых начал выпускать коллекции с расширенной размерной сеткой и цветовой гаммой, которая также отвечала разнообразию оттенков кожи людей.

Savage x Fenty

Однако ботипозитив - это не только про вес, но и принятие своих особенностей. Так бренд My dear Petra поддерживает это движение приглашая на съемки коллекций девушек не идеализируя их внешность: они не скрывают растяжки, ожоги и шрамы - вещи, которые есть у каждой девушки.

My dear Petra

Идеологии многих брендов, в том числе Savage x Fenty и бренда My dear Petra, оказались ответом на запрос огромного количества покупателей.

Даже гиганту бельевой индустрии Victoria’s Secret пришлось уступить свое место женским брендам нижнего белья, которые не диктуют свои правила красоты, а подчеркивают особенности каждой девушки, позволяя чувствовать себя уверенно, сексуально и комфортно.

На сторону осознанного отношения к себе встали не только всемирно известные бренды, но и локальные. Например, украинский бренд нижнего белья Fox lingerie.

Чтобы вдохновить девушек любить, уважать и заботиться о своем теле, бренд постоянно знакомит своих клиентов с новыми социальными проектами. В последнем из них – "О маммопластике и любви к себе", три девушки поделились своими историями изменений и отношением к маммопластике. Героинь проекта точно объединила одна вещь – безоговорочная любовь к себе и отражению в зеркале.

"Я люблю девушек за их способность быть разными – спокойными и домашними, целеустремленными и готовыми покорять любые вершины. Причем эти состояния успевают меняться на протяжении одного дня. Поэтому для команды Fox lingerie так важно создавать белье, подходящее под любой настрой и ситуацию. Для нас не имеет значение какой это комплект – базовый минималистичный или вечерний кружевной, главное, чтобы он подчеркивал красоту девушки, придавал уверенность и был удобен даже после восьми часового рабочего дня.

Цель, которую мы ставим перед собой – это не только создавать красивое и комфортное белье, но и повышать осознанность и формировать устойчивые принципы, чтобы каждая девушка действительно чувствовала себя прекрасной", – поделилась основательница бренда Юлиана Гензель.

Мир становится более инклюзивным с каждым годом и увеличение разнообразия на обложках журналов это наглядно показывает. Для отчета MORGAN C . SCHIMMINGER было проанализировано 791 обложку в 50 крупных изданиях. Цветные модели появились на них 379 раз, модели "за 50" - 81 раз, плюс-сайз - 21, а трансгендерные модели 12 раз. Хотя общий показатель увеличился с 2016 года, нам все еще есть куда расти и предстоит много работы - мы точно на верном пути к принятию себя и окружающих людей такими, какие они есть.

Наблюдая за всеми изменениями, которые медленно, но уверенно происходят в мире, можно точно сказать, что бодипозитив – это не тренд, а новые реалии, в которых мы живем.