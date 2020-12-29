Як 2020-й змінив світ моди: тренд на маски, домашні фотосесії та порожні обкладинки глянцю

Світовим брендам, глянцевим журналам, а також супермоделям довелося подолати чимало перешкод, щоб пристосуватися до реалій 2020 року.

Людство на тривалий час залишилося вдома. Усе зупинилося, закрилися бутики, а редактори глянцю, дизайнери, модельєри і навіть моделі були змушені працювати віддалено. OBOZREVATEL дізнався, що відбувалося в 2020 році у fashion-індустрії і які зміни відбулися в роботі відомих брендів.

Маски, антисептики й одяг для медперсоналу

Такі відомі марки, як Zara, Christian Dior, Louis Vuitton і український бренд Bevza, не могли залишатися осторонь пандемії, яка розгорається у світі. Вони кинули сили на виготовлення найнеобхідніших речей: Zara почала випускати медичні маски, халати, рукавички й шапки для Іспанії, а Bevza відкрила виготовлення захисних костюмів для українських лікарів, які перебувають у першій групі ризику зараження коронавірусом.

Модні доми Christian Dior і Louis Vuitton переобладнали власні приміщення для випуску антисептиків.

Антисептик-парфум від Christian Dior. Twitter Romain de JORNA

Модні покази без глядачів

Тижні моди й відомі покази в рік пандемії зазнали значних змін. Наприклад, у Японії скасували важливу подію у світі моди – Rakuten Fashion Week; Gucci, Prada і Versace відмовилися від шоу Cruise 2021, а італійський бренд Giorgio Armani провів показ у порожньому залі.

Giorgio Armani провів показ без глядачів. prm.ua

Уже через пів року після початку пандемії дизайнери і кутюр'є зважилися на проведення заходів із моделями й гостями, але з обмеженнями. Наприклад, у вересні відбулися тижні моди в Лондоні, Мілані та Парижі з напівпорожніми залами.

Одним із головних атрибутів нових модних колекцій стала маска. Дизайнери представили свої трендові аксесуари для обличчя зі стразами, дорогоцінним камінням і бахромою, під колір одягу і з незвичайними принтами.

Моделі на показі мод у масках

Іванка Трамп у масці.

Глянцеві журнали без моделей

Всесвітньо відомі журнали Elle, Vogue та інші 2020 року випускали тематичні номери, присвячені коронавірусу. На обкладинках позували лікарі в медичних костюмах, а не зірки й моделі. А головними статтями були коментарі про жорсткі будні медпрацівників.

Липнева обкладинка британського Vogue. Vogue

Vogue Italia зробили один випуск із білою обкладинкою з розрахунку на те, що білий колір скаже значно більше, ніж будь-які слова.

Порожня обкладинка Elle. Instagram Elle Kanada

Порожня обкладинка Vogue. Instagram Vogue Italia

Онлайн-фотосесії моделей

Знамениті американські сестри-моделі Белла і Джіджі Гадід протягом тривалого часу перебували на карантині в себе вдома. Через це їм довелося брати участь у фотосесіях віддалено. Пізніше домашні фотокартки опублікувало видання Vogue.

Гадід позувала під наставництвом французького фотографа П'єра-Анжи Карлотті. Instagram Белли Гадід

Зйомка Белли Гадід для Jacquemus At Home. Instagram Белли Гадід

Домашня еротична зйомка Белли Гадід. Instagram Белли Гадід

Як повідомляв OBOZREVATEL, оприлюднено список предметів, які описують моду 2020 року.