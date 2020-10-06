Взуття з 70-х стало новим жіночим трендом осені 2020

Популярні моделі, стилісти та блогерки почали масово купляти "панківське" взуття, яке було модним у 1970-х роках.

Йдеться про шкіряні напівчоботи на шнурівці з масивною підошвою. Відзначимо, що тренд активно просувають в соцмережі Instagram (фото дивіться нижче).

Найчастіше грубі черевики поєднують з джинсами, шкіряними куртками, пальто або класичними костюмами. Деякі користувачі вважають, що вище згадане взуття краще носити зі спідницями, сукнями чи подовженими сорочками.

Панківське взуття стало трендом осені 2020. Instagram ANNA KHAN

Наприклад, користувачка з ніком @pepperpaperstyle сфотографувалася в чоботах, шкіряній куртці, чорній футболці і темній спідниці в білий горох. А блогерка Бьянка Бей опублікувала в соцмережі образ, в якому постала в рожевому светрі, білій сорочці і з червоною шкіряною сумкою на плечі.

Панківське взуття повернулося в моду. Instagram Bianca Bai

Панківське взуття було модним у 1970-х роказ. Instagram pepperpaperstyle

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький лейбл Balmain повернув у моду тренд із 90-х – одяг у неонових кольорах. Будинок високої моди нещодавно представив весняно-літню колекцію 2021 року, під час якої моделі продемонстрували образи з речей кислотних кольорів.