Взуття з 70-х стало новим жіночим трендом осені 2020

Популярні моделі, стилісти та блогерки почали масово купляти "панківське" взуття, яке було модним у 1970-х роках.

Йдеться про шкіряні напівчоботи на шнурівці з масивною підошвою. Відзначимо, що тренд активно просувають в соцмережі Instagram (фото дивіться нижче).

Найчастіше грубі черевики поєднують з джинсами, шкіряними куртками, пальто або класичними костюмами. Деякі користувачі вважають, що вище згадане взуття краще носити зі спідницями, сукнями чи подовженими сорочками.

Наприклад, користувачка з ніком @pepperpaperstyle сфотографувалася в чоботах, шкіряній куртці, чорній футболці і темній спідниці в білий горох. А блогерка Бьянка Бей опублікувала в соцмережі образ, в якому постала в рожевому светрі, білій сорочці і з червоною шкіряною сумкою на плечі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький лейбл Balmain повернув у моду тренд із 90-х – одяг у неонових кольорах. Будинок високої моди нещодавно представив весняно-літню колекцію 2021 року, під час якої моделі продемонстрували образи з речей кислотних кольорів.