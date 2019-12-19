Взуття італійського бренду у вигляді "Мівіни" розвеселило мережу: кумедні фото

У мережі підняли на сміх босоніжки модного італійського бренду Bottega Veneta, схожі на локшину швидкого приготування "Мівіна".
Відповідне порівняння зробили на сторінці Diet Prada в Instagram, опублікувавши відповідні знімки взуття та "студентської" їжі.
Взуття модного бренду у вигляді "Мівіни"
Зокрема, ці босоніжки було представлено в рамках колекції Pre-Fall 2020. Вони являють собою туфлі в стилі макраме жовтого відтінку.
Локшина / босоніжки Bottega Veneta
instagram / diet_prada
Лише за один день під фото з порівнянням взуття дорогого бренду з локшиною поставили позначку "подобається" понад 87 тисяч осіб. Користувачі не могли стримати сміху.
Локшина / босоніжки Bottega Veneta
instagram / diet_prada
"Куряча локшина з газованою водою", "Тепер я зголодніла", "Я засмучений", "Китайці куплять", "Тепер я хочу з'їсти туфлі", "Стоп, що тут взагалі відбувається", – відреагували користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти зробили підбірку речей, від яких варто відмовитися, оскільки вони вже вийшли з моди.
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