Взуття італійського бренду у вигляді "Мівіни" розвеселило мережу: кумедні фото

У мережі підняли на сміх босоніжки модного італійського бренду Bottega Veneta, схожі на локшину швидкого приготування "Мівіна".

Відповідне порівняння зробили на сторінці Diet Prada в Instagram, опублікувавши відповідні знімки взуття та "студентської" їжі.

Взуття модного бренду у вигляді "Мівіни"

Зокрема, ці босоніжки було представлено в рамках колекції Pre-Fall 2020. Вони являють собою туфлі в стилі макраме жовтого відтінку.

Локшина / босоніжки Bottega Veneta instagram / diet_prada

Лише за один день під фото з порівнянням взуття дорогого бренду з локшиною поставили позначку "подобається" понад 87 тисяч осіб. Користувачі не могли стримати сміху.

Локшина / босоніжки Bottega Veneta instagram / diet_prada

"Куряча локшина з газованою водою", "Тепер я зголодніла", "Я засмучений", "Китайці куплять", "Тепер я хочу з'їсти туфлі", "Стоп, що тут взагалі відбувається", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти зробили підбірку речей, від яких варто відмовитися, оскільки вони вже вийшли з моди.

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