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Вже не в морі: Савченко виклала нову порцію фото в довгій сукні

9.9т Читати матеріал російською

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яка на позачергових виборах до Верховної Ради України отримала лише вісім голосів, виклала в мережі нові фото в довгій смарагдовій сукні.

Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook і розповіла, де знялася для фотосесії (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах Савченко позувала біля дорожнього знаку з назвою населеного пункту, а також з людьми і собакою.

Надія Савченко

Надія Савченко

Facebook Надії Савченко

"Це була Латвія. Країна, в якій люди свідомо бережуть свою природу і виконують закони", — написала вона.

За її словами, Україна теж "колись була щирою, відкритою, гостинною та щедрою", але зараз громадянам країни потрібно серйозно замислитися і відстояти право прийняти рішення про те, "чи продавати землю на загальнонаціональному референдумі".

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"Село Юрмалціемс, що на узбережжі Балтійського моря, прекрасний мальовничий край спокійного життя людини і вируючої стихії природи", — додала Савченко і подякувала латвійському фермеру Даінісу Скродісу і його сім'ї за гостинність.

Савченко позує біля знаку

Савченко позує біля знаку

Facebook Надії Савченко

Савченко біля будинку з людьми

Савченко біля будинку з людьми

Facebook Надії Савченко

Савченко з людьми і собакою

Савченко з людьми і собакою

Facebook Надії Савченко

Савченко з людьми і собакою біля куща

Савченко з людьми і собакою біля куща

Facebook Надії Савченко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Надія Савченко
Місце
Латвія
Теги
фотосессія сукня
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Махов Макс
Махов Макс
Пегас в зелёном платье. Бгггггаааа
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Макарский Александр
Макарский Александр
Хорошо поголодала в российской вязнице героиня Украины,вон какую дупу отъела. Думаю,шо 24 мокряка,когда откинутся,тоже будут не хуже. Российская вязница-инкубатор украинских героев и депутатов
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Нелепый наряд,в лосинах и лаптях надюха смотрелась бы гармонично.
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