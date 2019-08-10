Вже не в морі: Савченко виклала нову порцію фото в довгій сукні

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яка на позачергових виборах до Верховної Ради України отримала лише вісім голосів, виклала в мережі нові фото в довгій смарагдовій сукні.
Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook і розповіла, де знялася для фотосесії (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
На кадрах Савченко позувала біля дорожнього знаку з назвою населеного пункту, а також з людьми і собакою.
Надія Савченко
Facebook Надії Савченко
"Це була Латвія. Країна, в якій люди свідомо бережуть свою природу і виконують закони", — написала вона.
За її словами, Україна теж "колись була щирою, відкритою, гостинною та щедрою", але зараз громадянам країни потрібно серйозно замислитися і відстояти право прийняти рішення про те, "чи продавати землю на загальнонаціональному референдумі".
"Село Юрмалціемс, що на узбережжі Балтійського моря, прекрасний мальовничий край спокійного життя людини і вируючої стихії природи", — додала Савченко і подякувала латвійському фермеру Даінісу Скродісу і його сім'ї за гостинність.
Савченко позує біля знаку
Facebook Надії Савченко
Савченко біля будинку з людьми
Facebook Надії Савченко
Савченко з людьми і собакою
Facebook Надії Савченко
Савченко з людьми і собакою біля куща
Facebook Надії Савченко
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Савченко знялася в незвичайній для неї фотосесії. Вона в довгій смарагдовій сукні кружляла і граціозно позувала на камеру на безлюдному березі Балтійського моря, чим викликала бурхливу реакцію в мережі.
Українська співачка Анастасія Приходько звинуватила Савченко в крадіжці через фотографії.
Режисер і дизайнер Олексій Залевський розповів, що смарагдова сукня, у якій депутат позувала під час фотосесії, являє собою "сукню-сорочку" класичного фасону.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!