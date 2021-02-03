Які зачіски можна робити в 2021 році: ці образи вийшли з моди

Відома київська стилістка розповіла, які з'явилися тенденції в зачісках у 2021 році, а які назавжди відійшли в минуле.

За словами Каті Полякової, в цьому році також в топі буде мінімалізм і природність. Від всього складного варто відмовитися, щоб не виглядати простачкою. Які будуть актуальні, а які – застарілі варіанти локонів, пучків, кіс і декору – шпильок і хусток – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Локони

У моді зараз розпатлане волосся і недбале укладання. Стилісти спеціально роблять клієнткам рвані пасма та укладають волосся не ідеально рівними локонами, а легкими хвилями різної величини. Також на піку популярності зараз укладання "голлівудська хвиля".

На піку популярності – "голлівудська хвиля" Instagram stylist.kate

У моді зараз розпатлане волосся і недбале укладання Instagram stylist.kate

Пучки

В цьому році в моді як розпатлані, так і акуратні пучки. Однак, прикраса такої зачіски косами та штучними квітами вже не в моді. Краще взагалі відмовитися від декору у волоссі.

Краще взагалі відмовитися від декору в пучках Instagram stylist.kate

Коси

Найпростіший і, напевно, улюблений тренд усіх модниць – звичайна коса з трьох пасом. Ті самі кіски з дитинства в цьому році будуть робити всі, щоб не відставати від fashion-тенденцій.

Звичайна коса з трьох пасом на піку популярності Instagram stylist.kate

Шпильки

Перлинні шпильки залишалися в трендах зовсім недовго, а їх високе ранжування ще швидше зробить цю прикраса застарілою. Краще замінити заколочки з перлами на звичайні металеві без декору.

Звичайна металева шпилька – маст хев Instagram stylist.kate

Хустки

Хустки й стрічки у волоссі як ніколи актуальні. Але краще не придумувати нічого складного, а просто зав'язати хусткою хвіст. Вплітати його в косу не варто.

Хустки і стрічки у волоссі як ніколи актуальні Instagram stylist.kate

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