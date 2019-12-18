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18 грудня • оновлено в 10:21
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Вже не модно! Названі популярні речі, які втратили свою актуальність

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Мода дуже непередбачувана, зараз річ трендова, а в наступному сезоні вже ні.

Тому New York Post опублікував 4 головних антитрендів у 2020 році, з якими, на думку модних експертів, потрібно попрощатися. Так, за словами видання, шорти-велосипедки стали одним з популярних трендів 2019 року, проте надалі їх слід виключити зі свого гардеробу. Зазначається, що велосипедки потрібно використовувати строго за призначенням — для тренувань у спортзалі.

Вже не модно! Названі популярні речі, які втратили свою актуальність

Фото: pinterest.com

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Також з моди вийшли "потворні" кросівки (ugly sneakers). Тепер замість них порекомендували вибирати більш витончене взуття.

Вже не модно! Названі популярні речі, які втратили свою актуальність

Фото: lofficielbaltics.com

Крім цього, застарілими виявилися й кілька аксесуарів. Зокрема — об'ємний м'який ободок з бархатистої тканини та вузькі сонячні окуляри в стилі 90-х.

Вже не модно! Названі популярні речі, які втратили свою актуальність

Фото: nastroy.net

Вже не модно! Названі популярні речі, які втратили свою актуальність

Фото: klubok.com

Раніше OBOZREVATEL повідомив, від якого верхнього одягу потрібно позбутися взимку, оскільки це не модно.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Мода Стиль
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