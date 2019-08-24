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Вся в білому: Зеленська вразила образом на урочистих заходах до Дня Незалежності

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Дружина президента Володимира Зеленського Олена відвідала урочисті заходи на честь Дня Незалежності України в білосніжному вбранні.

Перша леді прикувала увагу стриманим і в той же час жіночним образом: біла приталена сукня-міді з рукавом на три чверті і сірі човники (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

На додаток Зеленська повісила жовто-синю стрічку на груди і вибрала сережки-гвоздики. А образ доповнила акуратною зачіскою на бік.

Олена Зеленська відвідала захід в білій сукні

Олена Зеленська відвідала захід в білій сукні

Кадр з відео

У мережі вже з'явилися перші відгуки про стриманий вбранні першої леді України. Користувачі залишилися задоволеними її образом.

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Публикация от Владимир и Елена Зеленские (@zecoffee_)

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Зеленську за вибір нарядів. Раніше її розгромили за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом у Канаду.

Пізніше першу леді похвалили за вбрання на зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Нещодавно перша леді з'явилася на офіційному заході в костюмі відомого бренду, який також полюбляє дочка президента США Іванка Трамп.

На встречув з з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньягу Зеленська обрала біле елегантне вбрання, що високо оцінили в мережі.

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Тема
День Незалежності
Особи
Олена Зеленська Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Мода
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