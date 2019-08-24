Вся в білому: Зеленська вразила образом на урочистих заходах до Дня Незалежності

Дружина президента Володимира Зеленського Олена відвідала урочисті заходи на честь Дня Незалежності України в білосніжному вбранні.

Перша леді прикувала увагу стриманим і в той же час жіночним образом: біла приталена сукня-міді з рукавом на три чверті і сірі човники (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

На додаток Зеленська повісила жовто-синю стрічку на груди і вибрала сережки-гвоздики. А образ доповнила акуратною зачіскою на бік.

Олена Зеленська відвідала захід в білій сукні Кадр з відео

У мережі вже з'явилися перші відгуки про стриманий вбранні першої леді України. Користувачі залишилися задоволеними її образом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Зеленську за вибір нарядів. Раніше її розгромили за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом у Канаду.

Пізніше першу леді похвалили за вбрання на зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Нещодавно перша леді з'явилася на офіційному заході в костюмі відомого бренду, який також полюбляє дочка президента США Іванка Трамп.

На встречув з з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньягу Зеленська обрала біле елегантне вбрання, що високо оцінили в мережі.

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