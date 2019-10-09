Всесвітньо відома секс-бомба спокусила гостей модного заходу: відверте фото

Одна з найпопулярніших моделей світу Алессандра Амбросіо, яка є колишнім "ангелом" Victoria`s Secret, блиснула на червоній доріжці у розкішному образі.
Відповідними знімками зірка поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram, схвилювавши шикарним тілом.
Для відвідування щорічної церемонії "Людина року", яку було організовано журналом GQ в ОАЕ, модель приміряла відверте вбрання: чорна вечірня сукня на одне плече з розрізом до стегна.
Алессандра Амбросіо з глибоким декольте
instagram / alessandraambrosio
У цьому вбранні можна було до деталей розглянути розкішну фігуру зірки, тонку талію та пишний бюст. Що примітно, Амбросіо відвідала захід не як гостя: вона отримала нагороду в номінації "Модна ікона". Увагу гостей і учасників було прикуто до розкішної моделі.
Алессандра Амбросіо перемогла в номінації "Модна ікона"
instagram / alessandraambrosio
Алекссандра Амбросіо в сукні з вирізом до стегна
instagram / alessandraambrosio
Алекссандра Амбросіо у відвертій сукні
instagram / alessandraambrosio
Амбросіо показала струнке стегно
instagram / alessandraambrosio
Струнка Алессандра Амбросіо в розкішній сукні
instagram / alessandraambrosio
Алекссандра Амбросіо показала стрункі ноги
instagram / alessandraambrosio
Алекссандра Амбросіо в розкішній сукні отримала нагороду
instagram / alessandraambrosio
Алессандра Амбросіо
instagram / alessandraambrosio
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Амбросіо зайняла друге місце в списку кращих моделей для реклами купальників за версією британського бренду спідньої білизни Bluebella.
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