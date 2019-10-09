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10 жовтня • оновлено в 05:00
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Всесвітньо відома секс-бомба спокусила гостей модного заходу: відверте фото

1.5т Читати матеріал російською

Одна з найпопулярніших моделей світу Алессандра Амбросіо, яка є колишнім "ангелом" Victoria`s Secret, блиснула на червоній доріжці у розкішному образі.

Відповідними знімками зірка поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram, схвилювавши шикарним тілом.

Для відвідування щорічної церемонії "Людина року", яку було організовано журналом GQ в ОАЕ, модель приміряла відверте вбрання: чорна вечірня сукня на одне плече з розрізом до стегна.

Алессандра Амбросіо з глибоким декольте

Алессандра Амбросіо з глибоким декольте

instagram / alessandraambrosio

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55-річна Беллуччі блиснула розкішними грудьми на вечірці

У цьому вбранні можна було до деталей розглянути розкішну фігуру зірки, тонку талію та пишний бюст. Що примітно, Амбросіо відвідала захід не як гостя: вона отримала нагороду в номінації "Модна ікона". Увагу гостей і учасників було прикуто до розкішної моделі.

Алессандра Амбросіо перемогла в номінації

Алессандра Амбросіо перемогла в номінації "Модна ікона"

instagram / alessandraambrosio

Алекссандра Амбросіо в сукні з вирізом до стегна

Алекссандра Амбросіо в сукні з вирізом до стегна

instagram / alessandraambrosio

Алекссандра Амбросіо у відвертій сукні

Алекссандра Амбросіо у відвертій сукні

instagram / alessandraambrosio

Амбросіо показала струнке стегно

Амбросіо показала струнке стегно

instagram / alessandraambrosio

Струнка Алессандра Амбросіо в розкішній сукні

Струнка Алессандра Амбросіо в розкішній сукні

instagram / alessandraambrosio

Алекссандра Амбросіо показала стрункі ноги

Алекссандра Амбросіо показала стрункі ноги

instagram / alessandraambrosio

Алекссандра Амбросіо в розкішній сукні отримала нагороду

Алекссандра Амбросіо в розкішній сукні отримала нагороду

instagram / alessandraambrosio

Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо

instagram / alessandraambrosio

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Амбросіо зайняла друге місце в списку кращих моделей для реклами купальників за версією британського бренду спідньої білизни Bluebella.

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Особа
Алессандра Амбросіо
Теги
Мода модель Краса
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