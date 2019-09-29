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29 вересня • оновлено в 14:09
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/ Мода

Все випаде? Світ почав божеволіти через новий тренд на сумки

29.8т Читати матеріал російською

У моду увійшов новий та досить нестандартний аксесуар – діряві сумки, які більше нагадують прикраси у вигляді сиру, ніж предмет першої необхідності.

Відповідну новинку продемонстрував дизайнер відомого бренду Off-White на Тижні моди в Парижі, передає People.

За словами глави компанії – Вірджіл Абло, йому хотілося кинути виклик стандартному уявленню про сумки. І це йому дійсно вдалося.

Off-White – сумка з дірками

Off-White – сумка з дірками

instagram / off ____ white

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Незвичайна новинка являє собою нестандартної форми річ, що має одну велику дірку в нижньому кутку, одну маленьку – в протилежному верхньому. І в таку сумку дійсно покласти гаманець, особливо в метро або будь-якому громадському транспорті, було б екстримом.

Off-White просуває сумки з дірками

Off-White просуває сумки з дірками

instagram / off ____ white

Новий тренд – сумка з дірками від Off-White

Новий тренд – сумка з дірками від Off-White

instagram / off ____ white

Off-White – новий тренд на сумки

Off-White – новий тренд на сумки

instagram / off ____ white

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що лідируючу позицію серед принтів сезону осінь-зима 2019/2020 займає клітина.

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Читайте всі новини по темі "Тиждень високої моди в Парижі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тиждень високої моди в Парижі
Тег
Мода
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Если бы моя такую попросила я бы её просто выгнал ходить с таким позорище)))))
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