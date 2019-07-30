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"Вона – ідеал!" 42-річна Кравець з "Кварталу" вразила мережу спокусливим фото

1.8т Читати матеріал російською

Актриса студії "Квартал 95" і проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець вразила шанувальників спокусливим образом.

42-річна зірка постала перед камерою в жіночній світлій сукні, яка пікантно оголила її плечі. Знімком Олени на своїй сторінці в Instagram поділилася фотограф Ксенія Твердохліб.

Олена Кравець

Олена Кравець

Today.ua

Новини
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Спокусливе вбрання підкреслило витончену фігуру Кравець. Елегантний образ доповнила романтична зачіска.

Шанувальники зірки "Кварталу 95" похвалили її за зовнішній вигляд, зазначивши, що вона дуже органічно виглядає в ніжному образі.

"Найкрасивіша! Олено, ви богиня та ідеал!" – відзначили фоловери.

"Вона – ідеал!" 42-річна Кравець з "Кварталу" вразила мережу спокусливим фото
"Вона – ідеал!" 42-річна Кравець з "Кварталу" вразила мережу спокусливим фото
"Вона – ідеал!" 42-річна Кравець з "Кварталу" вразила мережу спокусливим фото
"Вона – ідеал!" 42-річна Кравець з "Кварталу" вразила мережу спокусливим фото
"Вона – ідеал!" 42-річна Кравець з "Кварталу" вразила мережу спокусливим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Кравець часто з'являється на публіці в дуже ефектних образах. Нещодавно вона вразила публіку сміливим вечірнім вбранням, яке сексуально оголило її тіло.

Пізніше вона порадувала фанів спокусливим знімком, на якому позувала в купальнику, кокетливо накинувши на плечі білу сорочку.

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Особи
Олена Кравець студія "95 квартал"
Теги
95 Квартал шоу-бизнес
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