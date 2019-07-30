"Вона – ідеал!" 42-річна Кравець з "Кварталу" вразила мережу спокусливим фото

Актриса студії "Квартал 95" і проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець вразила шанувальників спокусливим образом.

42-річна зірка постала перед камерою в жіночній світлій сукні, яка пікантно оголила її плечі. Знімком Олени на своїй сторінці в Instagram поділилася фотограф Ксенія Твердохліб.

Олена Кравець Today.ua

Спокусливе вбрання підкреслило витончену фігуру Кравець. Елегантний образ доповнила романтична зачіска.

Шанувальники зірки "Кварталу 95" похвалили її за зовнішній вигляд, зазначивши, що вона дуже органічно виглядає в ніжному образі.

"Найкрасивіша! Олено, ви богиня та ідеал!" – відзначили фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Кравець часто з'являється на публіці в дуже ефектних образах. Нещодавно вона вразила публіку сміливим вечірнім вбранням, яке сексуально оголило її тіло.

Пізніше вона порадувала фанів спокусливим знімком, на якому позувала в купальнику, кокетливо накинувши на плечі білу сорочку.

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