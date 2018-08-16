Витрачає мільйони: ЗМІ з'ясували, як Петросян балує молоду коханку

Розлучення російських гумористів Євгена Петросяна і Олени Степаненко як і раніше залишається під пильною увагою суспільства.

Те, що винуватицею розладу в подружній парі стала помічниця Петросяна Тетяна Брухунова, його шанувальники помітили ще кілька років тому - занадто швидко дівчина-сисадмін сайту стала директором театру і особистою помічницею гумориста.

Тільки ледачий не звернув увагу на те, як провінціалка з російської Тули, потрапивши в оточення артиста, перетворилася з сірої мишки в стильну леді, пише kp.ru.

Тетяна Брухунова kp.ru

"Я бачила цю особу з Євгеном Вагановичем в Ялті. Вони гуляли з Тетяною набережною, - пише на сайті передачі "Криве дзеркало" одна з прихильниць гумориста, - До Петросяна було нереально пробитися. Його обступили з усіх боків. Тетяна була дуже пихата, у великих чорних окулярах і капелюсі".

Помітити зміни в гардеробі 29-річної дівчини можна по її фото в соцмережах, адже вона раз у раз демонструє дорогі сумки і хутра.

Сумочка Chanel. Ціна - приблизно 145,5 тис. грн kp.ru

Сумочка Dior. Ціна - приблизно 108 тис. грн kp.ru

Клатч від російського дизайнера. Ціна - приблизно 7,5 тис. грн kp.ru

Клатч від російського дизайнера. Ціна - приблизно 10 тис. грн kp.ru

Рюкзак Michael Kors. Ціна - приблизно 10 тис. грн kp.ru

Сумка Louis Vuitton. Ціна - приблизно 34 тис. грн kp.ru

Чималу частку гардероба Тетяни займають шуби. Якщо робити висновок з фото в соцмережах, їх у дівчини не менше п'яти. Про вартість найпомітніших з них журналістам розповіла експерт-товарознавець, фахівець з хутряних виробів Анжеліка Новицька.

kp.ru

"Така модель зі шкурок шиншили коштує від 800 тис. рублів (приблизно 330 тис. грн) і досить часто - мільйон (приблизно 413 тис. грн) і більше. Подібні шубки розраховані на короткочасну експлуатацію. І носити сумку через плече на виробах з шиншили категорично не можна, волосяний покрив швидко стирається. Хутро шиншили має низькі зносостійкі характеристики - не більш двох сезонів", - розповіла експерт.

kp.ru

"Пальто виготовлене з натуральної норки, - зазначає Новицька, - Як правило, такий яскравий золотистий колір отримують шляхом знебарвлення коричневої норки. Модель класична, не нова, в стилі Шанель. Ціна таких виробів - від 100 тис. рублів (приблизно 41 тис. грн) і більше.

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