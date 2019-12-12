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12 грудня • оновлено в 11:15
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Віртуальний одяг і бодіпозитив: дивні модні тренди на 2020 рік

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2020 рік - стане дуже незвичайним в світі моди. Так, дизайнери придумали безліч незвичайних модних рішень, які зможуть по-справжньому здивувати.

Про найдивніші та незвичайні тренди пише "Рамблер".

Віртуальний одяг і бодіпозитив: дивні модні тренди на 2020 рік

pexels.com

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Віртуальний одяг

Директор британського комунікаційного агентства Мортен Грубак разом з місцевим брендом одягу придумав спільну колекцію на основі комп'ютерної графіки. Технологія полягає в тому, що замовник надсилає своє фото компанії і оплачує вартість віртуального аутфіта та отримує оброблений комп'ютером знімок, на якому він в трендовому вбранні.

Віртуальний одяг і бодіпозитив: дивні модні тренди на 2020 рік

pexels.com

Еко-текстиль

Весною 2019 Віллоу Сміт, дочка відомого голлівудського актора, разом з популярним брендом спортивного одягу випустила модель кросівок, створених з переробленого пластику. Слідом за кросівками підприємливі бренди стали випускати купальники з переробленого пластику, сумки та багато інших товарів.

Віртуальний одяг і бодіпозитив: дивні модні тренди на 2020 рік

pexels.com

Бодіпозитив

Психологи усіма силами підтримують тренд майбутнього року - рекламні кампанії брендів, спрямовані на прийняття людьми свого тіла. Зарубіжні рітейлери публікують кампейни з повними моделями, одягненими в обтягуючі лосини, і худими дівчатами, які надягають екстремально об'ємні куртки і вільні джинси. Тренд 2020 року: людина може носити все, що хоче.

Віртуальний одяг і бодіпозитив: дивні модні тренди на 2020 рік

pexels.com

Кричущі написи

У цьому сезоні дизайнери намагалися випускати футболки і світшоти зі смішними або ліричними написами, наприклад, рядками з віршів. У наступному році написи будуть набагато сміливіші - можна очікувати лайливі слова, вираження політичних поглядів або публічний протест у формі завуальованих висловлювань.

Віртуальний одяг і бодіпозитив: дивні модні тренди на 2020 рік

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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