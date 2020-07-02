Дополненная и виртуальная реальность, 3D-визуализация и 3D-печать - процесс, которые сперва могу показаться крайне далекими от индустрии моды. Однако, именно эти технологические достижения позволяют брендам и дизайнерам достигать новых высот, повышать продажи и удивлять клиентов. В свете глобальной эпидемии такие технологии позволяют еще и более безопасно для себе и социума совершать шоппинг с минимальной затратой временного ресурса.

Дополненная реальность была внедрена уже многими брендами еще до появления вируса. Британская ритейл-компания Asos запустила экспериментальную платформу для смартфонов. С помощью нее клиенты могут навести камеру на любую плоскую поверхность и изучить модель одежды, словно она перед ними.

Еще один британский гигант, а именно John Lewis & Partners, анонсировал запуск проекта ‘Visualise Your Space’, который позволяет изначально визуализировать любой понравившейся продукт в стенах своего дома, и уже после определиться с покупкой.

Французский люксовый бренд Dior также не брезгует и использует дополненную реальность для общения с клиентами. Отныне потребители могут примерить солнцезащитные очки, не выходя из собственных смартфонов. Такая функция была запущена на платформе Instagram.

Такие же технологии и применимы в случае примерки обуви. Немецкий бренд спортивной одежды Puma также запустил свою первую обувь в режиме дополненной реальности - LQD Cell Origin Air. Снаружи кроссовки полностью покрыты 2D QR-кодами, благодаря которым становятся доступным множество впечатлений AR после сканирования камерой мобильного телефона: игры, фильтры и другие забавные эффекты.

L’oreal, Amazon, Balmain, Tommy Hilfiger, Farfetch и Levi’s также присоединились к новым диджитал трендам. В этот ряд постепенно становятся и украинские бренды. Первопроходцем в этом цифровом движении стал украинский бренд женской одежды SOLH. Совсем недавно SOLH запустил собственную версию виртуального шоппинга, который позволит клиентам совершить примерку одежды онлайн и точно рассчитать необходимый размер выбранного продукта, не выходя за пределы браузера. На сайте бренда можно также сразу получить рекомендации по размеру. Первым доступным продуктом для приобретения в таком формате стала капсула костюмов-конструкторов, которые создаются под заказ со сроком исполнения 5 рабочих дней и после будут доступны “для 3D примерки”.

Такие ноу-хау инструменты однозначно помогают брендам установить новый вид коммуникации с клиентами, а потребителям более уверенно совершать онлайн-покупки, сокращая индекс возвращенных товаров. “Путь покупателя” становится еще более удобным и гибким, что создает только приятное впечатление от покупки.

Кроме того, такой революционный подход к шоппингу полностью трансформирует цепочку производства и сбыта. Многим клиентам больше не понадобиться ехать в ближайший торговый центр, чтобы протестировать новый тон помады или примерить новую модель ботинок. Инновации решения в фешн-индустрии решают сразу несколько вопросов: времени, экологичности и улучшают качество клиентского обслуживания. С нетерпением и затаив дыхание ждем дальнейших прорывов в науке и технологий, а пока пора примерить онлайн пару-тройку платьев.