Віра Брежнєва підкреслила бюст сексуальним комбінезоном за 2700 доларів

Співачка Віра Брежнєва похвалилася стильним і сексуальним образом.

Для музичної премії RU.TV-2018 Брежнєва вибрала облягаючий комбінезон з еластичним поясом від David Koma, вартістю 2660 доларів (69 тисяч гривень).

Свій ультрамодний наряд з контрастними бічними вставками Віра доповнила босоніжками від Saint Laurent.

Віра Брежнєва Фото: www.instagram.com/ververa

Віра Брежнєва Фото: www.instagram.com/ververa

Комбінезон як у Брежнєвої скріншот

"Під час показу улюбленого David Koma в Лондоні я звернула увагу на модний комбінезон в стилі sporty chic. Спорт уже в усьому світі не ототожнюється з вулицею або спортзалом, а став musthave вибором модниць в поєднанні навіть з діамантами і кутюрними деталями. При пошуку вбрання на доріжку хотілося чогось нового і оригінального. Тому вибір був однозначний ", - підписала фото артистка.

РанішеOBOZREVATEL повідомив, що Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе вперше за довгий час з'явилися на публіці разом . Знаменитості приїхали на музичну премію RU.TV-2018.