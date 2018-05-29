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Віра Брежнєва підкреслила бюст сексуальним комбінезоном за 2700 доларів

4.2тЧитати новину російською

Співачка Віра Брежнєва похвалилася стильним і сексуальним образом.

Для музичної премії RU.TV-2018 Брежнєва вибрала облягаючий комбінезон з еластичним поясом від David Koma, вартістю 2660 доларів (69 тисяч гривень).

Свій ультрамодний наряд з контрастними бічними вставками Віра доповнила босоніжками від Saint Laurent.

Віра Брежнєва

Фото: www.instagram.com/ververa

Віра Брежнєва

Фото: www.instagram.com/ververa

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Комбінезон як у Брежнєвої

скріншот

"Під час показу улюбленого David Koma в Лондоні я звернула увагу на модний комбінезон в стилі sporty chic. Спорт уже в усьому світі не ототожнюється з вулицею або спортзалом, а став musthave вибором модниць в поєднанні навіть з діамантами і кутюрними деталями. При пошуку вбрання на доріжку хотілося чогось нового і оригінального. Тому вибір був однозначний ", - підписала фото артистка.

РанішеOBOZREVATEL повідомив, що Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе вперше за довгий час з'явилися на публіці разом . Знаменитості приїхали на музичну премію RU.TV-2018.

Особа
Віра Брежнєва
Місце
Росія
Об'єкт
Мода
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