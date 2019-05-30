Випускний 2019: яке плаття вибрати

Одне з головних подій в житті кожної людини - випускний вечір. Для дівчат це завжди привід надягти гарну вечірню сукню та підбори, зробити зачіску, макіяж і відчути себе принцесою. Дизайнери в цьому році вирішили виділити кілька основних стилів - мінімалізм, блискучі сукні, романтичні і шовкові.
Серед величезної кількості і різноманітності вечірніх вбрань вибрати свою ідеальну сукню - складно. OBOZREVATEL пропонує кращі варіанти для випускниць.
Картинки 24
Мінімалізм
Практично всі модні тренди в 2019 році прагнуть до мінімалізму. Акуратні сукні на тонких бретелях точно не залишаться непоміченими. До такої сукні слід підібрати ефектні прикраси, які доповнять образ і зроблять його яскравішим.
ZAC Zac Posen
6pm.com
Laundry by Shelli Segal
6pm.com
Блиск
Одна з головних подій в житті кожної людини не може обійтися без блиску. Щоб точно бути в центрі уваги і затьмарити всіх своїм образом можна вибрати сукню розшиту паєтками. Важливо блискучих деталей було не занадто багато.
MARINA
6pm.com
Adrianna Papell
6pm.com
Шовк
Шовк є одним з головних матеріалів в 2019 році. Ця тканина вигідно підкреслить фігуру і зробить образ легким. Такі сукні будуть ідеально поєднуватися з ніжними срібними прикрасами і босоніжками з тонкими ремінцями.
JILL JILL STUART
6pm.com
Adrianna Papell
6pm.com
Романтика
Оспівуючи ліричні і романтичні образи, дизайнери пропонують сукні, прикрашені ніжною квіткової аплікацією, невагомими воланами різних форм і розмірів та органзою.
Marchesa Notte
6pm.com
Adrianna Papell
6pm.com
Як раніше писав OBOZREVATEL, останній дзвінок в 2019 році, вже традиційно, пройде в школах в останню весняну п'ятницю – 31 травня. Дата шкільних випускних вечорів в Україні прив'язана до завершення ЗНО. Тому кожна школа має право сама визначати день для проведення випускного вечора в межах місяця – з 24 травня по 24 червня.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!