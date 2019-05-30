Випускний 2019: яке плаття вибрати

Одне з головних подій в житті кожної людини - випускний вечір. Для дівчат це завжди привід надягти гарну вечірню сукню та підбори, зробити зачіску, макіяж і відчути себе принцесою. Дизайнери в цьому році вирішили виділити кілька основних стилів - мінімалізм, блискучі сукні, романтичні і шовкові.

Серед величезної кількості і різноманітності вечірніх вбрань вибрати свою ідеальну сукню - складно. OBOZREVATEL пропонує кращі варіанти для випускниць.

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Мінімалізм

Практично всі модні тренди в 2019 році прагнуть до мінімалізму. Акуратні сукні на тонких бретелях точно не залишаться непоміченими. До такої сукні слід підібрати ефектні прикраси, які доповнять образ і зроблять його яскравішим.

ZAC Zac Posen 6pm.com

Laundry by Shelli Segal 6pm.com

Блиск

Одна з головних подій в житті кожної людини не може обійтися без блиску. Щоб точно бути в центрі уваги і затьмарити всіх своїм образом можна вибрати сукню розшиту паєтками. Важливо блискучих деталей було не занадто багато.

MARINA 6pm.com

Adrianna Papell 6pm.com

Шовк

Шовк є одним з головних матеріалів в 2019 році. Ця тканина вигідно підкреслить фігуру і зробить образ легким. Такі сукні будуть ідеально поєднуватися з ніжними срібними прикрасами і босоніжками з тонкими ремінцями.

JILL JILL STUART 6pm.com

Adrianna Papell 6pm.com

Романтика

Оспівуючи ліричні і романтичні образи, дизайнери пропонують сукні, прикрашені ніжною квіткової аплікацією, невагомими воланами різних форм і розмірів та органзою.

Marchesa Notte 6pm.com

Adrianna Papell 6pm.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, останній дзвінок в 2019 році, вже традиційно, пройде в школах в останню весняну п'ятницю – 31 травня. Дата шкільних випускних вечорів в Україні прив'язана до завершення ЗНО. Тому кожна школа має право сама визначати день для проведення випускного вечора в межах місяця – з 24 травня по 24 червня.

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