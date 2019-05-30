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/Мода

Випускний 2019: яке плаття вибрати

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Одне з головних подій в житті кожної людини - випускний вечір. Для дівчат це завжди привід надягти гарну вечірню сукню та підбори, зробити зачіску, макіяж і відчути себе принцесою. Дизайнери в цьому році вирішили виділити кілька основних стилів - мінімалізм, блискучі сукні, романтичні і шовкові.

Серед величезної кількості і різноманітності вечірніх вбрань вибрати свою ідеальну сукню - складно. OBOZREVATEL пропонує кращі варіанти для випускниць.

Випускний 2019: яке плаття вибрати

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Мінімалізм

Практично всі модні тренди в 2019 році прагнуть до мінімалізму. Акуратні сукні на тонких бретелях точно не залишаться непоміченими. До такої сукні слід підібрати ефектні прикраси, які доповнять образ і зроблять його яскравішим.

ZAC Zac Posen

ZAC Zac Posen

6pm.com

Laundry by Shelli Segal

Laundry by Shelli Segal

6pm.com

Блиск

Одна з головних подій в житті кожної людини не може обійтися без блиску. Щоб точно бути в центрі уваги і затьмарити всіх своїм образом можна вибрати сукню розшиту паєтками. Важливо блискучих деталей було не занадто багато.

MARINA

MARINA

6pm.com

Adrianna Papell

Adrianna Papell

6pm.com

Шовк

Шовк є одним з головних матеріалів в 2019 році. Ця тканина вигідно підкреслить фігуру і зробить образ легким. Такі сукні будуть ідеально поєднуватися з ніжними срібними прикрасами і босоніжками з тонкими ремінцями.

JILL JILL STUART

JILL JILL STUART

6pm.com

Adrianna Papell

Adrianna Papell

6pm.com

Романтика

Оспівуючи ліричні і романтичні образи, дизайнери пропонують сукні, прикрашені ніжною квіткової аплікацією, невагомими воланами різних форм і розмірів та органзою.

Marchesa Notte

Marchesa Notte

6pm.com

Adrianna Papell

Adrianna Papell

6pm.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, останній дзвінок в 2019 році, вже традиційно, пройде в школах в останню весняну п'ятницю – 31 травня. Дата шкільних випускних вечорів в Україні прив'язана до завершення ЗНО. Тому кожна школа має право сама визначати день для проведення випускного вечора в межах місяця – з 24 травня по 24 червня.

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Місце
Україна
Теги
МодаСтиль
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Сафонова Амина
Сафонова Амина
Oгрoмнoe спасибo вcем тем, кто пoкaзaл мне пpeкpаcный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁m8tvu5 Прocто пpoйдя пpocтoй oпpос пoлyчила пoчти пoлугoдовую зарплaтy)) Пoльзуйтecь, пoка eщe есть вoзможнocть=)
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Николаев Олег
Николаев Олег
Что это за современные платья? Украинские девушки должны быть сельскими патриотками и пойти в веночке, вышиванке и прочих элементах средневекового национального костюма крепостных селян. А хлопци у шароварах та с чубом. Упоротость до конца!
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