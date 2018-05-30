УкрEngРус
Реєстрація
ШоуКияни

Випускний-2018: модні зачіски та укладки для торжества

1.4тЧитати новину російською

Зовсім скоро українських випускників чекає найбажаніша подія року - випускний вечір. Сучасні школярки активно вибирають вбрання і зачіски, які допоможуть їм стати справжніми королевами.

Зачіски на випускний 2018 року уособлюють природність і ніжність. У трендах нинішнього модного сезону - легкі натуральні локони, хитромудрі плетива, а також укладки, які відтворюють ефект розпатланих легким вітром волосся. OBOZREVATEL пропонує добірку найкращих зачісок на випускний 2018, які зроблять ваш образ стильним і святковим.

Очевидно, що найбільше молодим дівчатам підходять легкі зачіски з розпущеним волоссям, невигадливі кучері, що підкреслюють їх юність. Для того, щоб подібні укладки на випускний 2018 не виглядали нудно і "сіро", не зайвим буде урізноманітнити їх додатковими аксесуарами. Це можуть бути нарядні шпильки, прикрашені стразами або невеликими квітами і інші деталі. Головне, щоб вони не були занадто помітними.

Новини
Що надіти на випускний 2018: поради та ідеї

Крім натуральних укладок, на піку популярності вже зачіски, що вже стали популярними для випускного, у вигляді вигадливих плетінь, хвостів і акуратних "пухнастих" пучків.

Новини
Останній дзвінок 2018: що нодягнути на торжество
Новини
Випускний-2018: чому українські дівчата розучилися носити сукні

Крім цього, стилісти рекомендують відмовитися від "важких" зачісок, які додадуть вам віку і зроблять образ дещо старомодним. Серед них - масивні "черепашки" і величезні пучки на маківці, які, до того ж, для фіксації, рясно обприскують лаком. Це виглядає. як мінімум, недоречно в образі юної дівчини.

Новини
Лілія Ребрик на випускному дочки не змогла стримати сліз

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які плаття не варто надягати на випускний-2018, щоб не стати посміховиськом на головному шкільному подію.

Об'єкт
Мода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги