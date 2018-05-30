Випускний-2018: модні зачіски та укладки для торжества

Зовсім скоро українських випускників чекає найбажаніша подія року - випускний вечір. Сучасні школярки активно вибирають вбрання і зачіски, які допоможуть їм стати справжніми королевами.

Зачіски на випускний 2018 року уособлюють природність і ніжність. У трендах нинішнього модного сезону - легкі натуральні локони, хитромудрі плетива, а також укладки, які відтворюють ефект розпатланих легким вітром волосся. OBOZREVATEL пропонує добірку найкращих зачісок на випускний 2018, які зроблять ваш образ стильним і святковим.

Очевидно, що найбільше молодим дівчатам підходять легкі зачіски з розпущеним волоссям, невигадливі кучері, що підкреслюють їх юність. Для того, щоб подібні укладки на випускний 2018 не виглядали нудно і "сіро", не зайвим буде урізноманітнити їх додатковими аксесуарами. Це можуть бути нарядні шпильки, прикрашені стразами або невеликими квітами і інші деталі. Головне, щоб вони не були занадто помітними.

Публікація від Ель Стіль❙Макіяж❙Прічёскі (@elstilespb) 21 Май 2018 о 12:40 PDT

Публікація від Ель Стіль❙Макіяж❙Прічёскі (@elstilespb) 9 Май 2018 у 9:41 PDT

Публікація від Ель Стіль❙Макіяж❙Прічёскі (@elstilespb) 27 Мар 2018 о 6:23 PDT

Крім натуральних укладок, на піку популярності вже зачіски, що вже стали популярними для випускного, у вигляді вигадливих плетінь, хвостів і акуратних "пухнастих" пучків.

Публікація від ПРИЧЕСКИ (@olha_dipri) 4 Май 2018 у 7:22 PDT

Публікація від Ель Стіль❙Макіяж❙Прічёскі (@elstilespb) 26 Май 2018 о 12:12 PDT

Публікація від Ель Стіль❙Макіяж❙Прічёскі (@elstilespb) 8 Май 2018 о 2:00 PDT

Публікація від Ель Стіль❙Макіяж❙Прічёскі (@elstilespb) 28 Кві 2018 у 2:59 PDT

Публікація від ПРИЧЕСКИ (@olha_dipri) 11 Май 2018 о 12:01 PDT

Крім цього, стилісти рекомендують відмовитися від "важких" зачісок, які додадуть вам віку і зроблять образ дещо старомодним. Серед них - масивні "черепашки" і величезні пучки на маківці, які, до того ж, для фіксації, рясно обприскують лаком. Це виглядає. як мінімум, недоречно в образі юної дівчини.

Публікація від ПРИЧЕСКИ (@olha_dipri) 18 Сен 2017 о 3:20 PDT

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Публікація від Ель Стіль❙Макіяж❙Прічёскі (@elstilespb) 24 Май 2018 о 12:31 PDT

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