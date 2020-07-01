Викиньте це! Речі, які вийшли з моди влітку 2020 року

Щоб виглядати стильно влітку 2020 року, потрібно не тільки бути в курсі модних тенденцій, але і чітко знати, що є антитрендом.

Про те, який одяг і аксесуари давно вийшли з моди й можуть зіпсувати ваш образ, пише Elle.

Прозорі сумки

Пластикові сумки, вміст яких виставлено на загальний огляд, залишилися скороминущим трендом. Дизайнери радять влітку 2020 року звернути увагу на масивні моделі незвичайної форми.

elle.ru

Велосипедки

Ще недавно велосипедки були справжнім трендом. Однак їхній час вже пройшов. Якщо у вас в гардеробі ще залишилася дана модель, то краще замініть її бермудами. А велосипедки одягайте виключно для занять спортом.

wildberries.ru

Топи в білизняному стилі

Шовкові та атласні майки в будуарному стилі дизайнери радять відкласти на дальню полицю. Адже вони давно вийшли з моди та виглядають безглуздо. Замінити ці моделі, за словами експертів, краще трикотажними топами або в'язаними бра.

elle.ru

Вінілові легінси

У список антитрендів відправляються й вінілові легінси. Ця тенденція давно вже стала немодною й ці легінси потрібно викинути з гардеробу. Дизайнери радять влітку 2020 року придивитися до широких мамсів або штанів палаццо.

promoda.com.ua

"Потворні" кросівки

Тренд на потворне взуття ввів модний будинок Balenciaga, однак зараз він вже не актуальний. Тому дану модель цього літа краще замінити більш класичними й нейтральними кросівками в стилі 70-х.

shoppingschool.ru

Перлинні шпильки

Також влітку 2020 року антитрендом є перлинні шпильки. Дизайнери радять модницям в цьому сезоні носити масивні сережки й бандани.

elle.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, які моделі сумок застаріли й видадуть в жінках "провінціалку".