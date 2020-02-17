Викиньте це! Речі, які вийшли з моди навесні 2020 року

Мода швидкоплинна, а значить багато речей втрачають свою актуальність. Так, улюблені всіма велосипедки, поясні сумки і вузькі окуляри навесні 2020 року слід викинути.

Разом з цими речами відмовитися слід і від джинсів скінні, пише Cosmopolitan.

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Скінні

У цьому сезоні в моді широкі штани та джинси. Облягаючі еластичні штани з деніму слід забути, викинути або відкласти в найдальший куток шафи.

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Вузькі окуляри

Темні окуляри у вузькій оправі виглядали ефектно, але навесні 2020 року на зміну їм прийшли оправи, що закривають мало не половину обличчя.

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Шорти-велосипедки

Найдивніший модний тренд минулого десятиліття покидає модні покази. На зміну велосипедкам прийшли зручні і універсальні бермуди, які підходять і для відпустки, і для того, щоб ходити в них на роботу.

Спортивні поясні сумки

Сумки на поясі як і раніше в моді, але тепер це мініатюрні копії класичних моделей. І найчастіше вони мають жорстку форму.

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Потворні кросівки

Тренд на ugly sneakers потихеньку сходить нанівець. Цієї весни варто вибирати спокійні моделі без масивної платформи і кричущих відтінків.

pexels.com

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