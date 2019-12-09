Викиньте або просто спаліть: 7 немодних речей з 2000-х, яких слід позбутися в 2020 році

Багато дівчат зберігають в своїх шафах речі, які висять там з 2000-х років.

Однак зараз в моді інші моделі і фасони, тому деяких з них краще позбутися. OBOZREVATEL підготував топ-7 немодних речей, які давно пора викинути.

1. Пишна спідниця-пачка

charmlook.ru

У сезоні 2020 довжина міді та прозорість будуть як і раніше актуальні, але занадто пишні спідниці відійдуть у минуле і перестануть асоціюватися з балетом. Одягаючи таку спідницю, ви невербально повідомите оточуючим про давність її покупки.

2. Вузька джинсівка

wday.ru

Джинсова куртка, яка буде в моді в 2020 році, буде істотно відрізнятися від тієї, яка висить у вашій шафі з 2005-го. Основна різниця в тому, що в сучасних моделях інші і крій, і тканина. Джинсівки 2020 року за короткої довжини мають ширші плечі, в стилі 80-х, а тканина в них більш цупка і не така еластична.

3. Джинси скінні з низькою талією

smilehappy.ru

Джинси з низькою посадкою, що обтягують, увійшли в моду досить давно і затрималися в тренді завдяки поєднанню комфорту і сексуальності. Проте мода продовжує змінюватися і сьогодні в тренді зовсім інші моделі, такі, як, наприклад, Mom або "банани".

4. Балетки-тапочки з круглим носом

rozetka.com.ua

Балетки з круглим носом виглядають не лише не сучасно – вони не додають жіночності і до того ж спотворюють стопу. Хорошою альтернативою будуть туфлі з гострим носом на низьких підборах, або навіть просто кеди чи кросівки.

5. Туфлі на платформі

LiveInternet

Привіт з 2000-х, туфлі на платформі, можливо, комусь, як і раніше, здаються сексуальними, проте в моді вже зовсім інші методи для спокуси. Туфлі на платформі краще викиньте, а замість них купите човники. Ідеальний варіант – червоні або рожеві.

6. Червона підошва

smilehappy.ru

Чоботи, туфлі на платформі або човники з червоною підошвою, як відомо, є імітацією фірмового взуття Christian Louboutin. Особливо вульгарно виглядає поєднання такої підошви із штучною лаковою шкірою.

7. Болеро з трикотажу

charmlook.ru

Колись трикотажні болеро були на піку моди, однак сьогодні вони є антитрендом, навіть якщо їх одягти як доповнення до відкритої вечірньої сукні. Ще один момент – болеро візуально розширюють плечі і зміщують анатомічну лінію талії. Відмінною альтернативою буде сукня з рукавом, а зйомні куці болеро краще пустіть на ганчірки.

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