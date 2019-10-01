"Виглядає як голлівудська зірка!" Дружина Зеленського вразила мережу новим образом

Перша леді України Олена Зеленська, яка разом з чоловіком, президентом Володимиром Зеленським зустрілася з голлівудським актором Томом Крузом, продовжує вражати стильними образами.
Так, вона була одягнена в класичний темно-синій костюм. А свій образ Зеленська доповнила чорною сумкою-клатч. Відповідні знімки були опубліковані в мережі.
Олена Зеленська
Фото з Instagram
Володимир Зеленський з дружиною Оленою і Томом Крузом
Фото з Instagram
"Чудовий вечір понеділка в неймовірній компанії! Щасливі вітати Тома Круза в Україні", — написала Олена.
Том Круз прибув в Україну
Фото з Instagram
Зазначимо, що користувачі мережі високо оцінили вбрання дружини Зеленського.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська вразила користувачів своїм вбранням, коли прибула в США з президентом. В аеропорту її помітили в бежевому брючному костюмі. А на зустрічі з представниками української діаспори перша леді з`явилася в чорних класичних штанах і рожевому піджаку.
Подивитися всі образи Олени Зеленської під час офіційних закордонних поїздок в якості першої леді України можна в нашому матеріалі за посиланням.
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