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1 жовтня • оновлено в 14:37
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"Виглядає як голлівудська зірка!" Дружина Зеленського вразила мережу новим образом

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Перша леді України Олена Зеленська, яка разом з чоловіком, президентом Володимиром Зеленським зустрілася з голлівудським актором Томом Крузом, продовжує вражати стильними образами.

Так, вона була одягнена в класичний темно-синій костюм. А свій образ Зеленська доповнила чорною сумкою-клатч. Відповідні знімки були опубліковані в мережі.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Фото з Instagram

Володимир Зеленський з дружиною Оленою і Томом Крузом

Володимир Зеленський з дружиною Оленою і Томом Крузом

Фото з Instagram

"Чудовий вечір понеділка в неймовірній компанії! Щасливі вітати Тома Круза в Україні", — написала Олена.

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Том Круз прибув в Україну

Фото з Instagram

Зазначимо, що користувачі мережі високо оцінили вбрання дружини Зеленського.

"Виглядає як голлівудська зірка!" Дружина Зеленського вразила мережу новим образом
"Виглядає як голлівудська зірка!" Дружина Зеленського вразила мережу новим образом
"Виглядає як голлівудська зірка!" Дружина Зеленського вразила мережу новим образом
"Виглядає як голлівудська зірка!" Дружина Зеленського вразила мережу новим образом
"Виглядає як голлівудська зірка!" Дружина Зеленського вразила мережу новим образом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська вразила користувачів своїм вбранням, коли прибула в США з президентом. В аеропорту її помітили в бежевому брючному костюмі. А на зустрічі з представниками української діаспори перша леді з`явилася в чорних класичних штанах і рожевому піджаку.

Подивитися всі образи Олени Зеленської під час офіційних закордонних поїздок в якості першої леді України можна в нашому матеріалі за посиланням.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Олена Зеленська
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Мир Миру
Мир Миру
У Олени веселка (що включає одяг, подорожі, фотографування) в голові :- )))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А муж дурачок позорит страну))))
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