Відомий бренд випустив кросівки за 5750 доларів: який вигляд вони мають

Obozrevatel Мода 12:25, 21.11.2020 Оновлено: 13:35, 21.11.2020

Відомий модний будинок Balenciaga випустив кросівки Track.2 за 5750 доларів, які не можна носити.

Дизайнери бренду створили взуття, повністю виконане з латуні і покрите сріблом.

Кросівки Balenciaga.
Кросівки Balenciaga за 5750 доларів.

Кросівки представляють собою точну копію взуття 41 європейського розміру. Модне взуття створили в Італії.

Track Sculpture складаються з 16-ти окремих частин, спаяних між собою. Їх можна придбати на сайті Balenciaga і в магазинах бренду в Нью-Йорку за 5750 доларів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, взуття з 70-х стало новим жіночим трендом осені 2020.

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