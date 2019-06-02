ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ШоуКияни

/Мода

Видно все! Зірки божеволіють через тренд на "голі" сукні

445Читати матеріал російською

Знаменитості все частіше почали виходити на публіку в модних прозорих сукнях, які не залишають місця для уяви.

Як повідомляє The Sun, останній тренд на "голі" наряди на червоних доріжках звів із розуму відомих моделей, актрис і співачок.

"Всі, від Кардаш'ян і Ріти Ора до леді Амелії Віндзор були помічені в такому стилі з особливої нагоди в останні місяці", – йдеться в повідомлені.

Ріта Ора в сукні Jean Paul Gaultier

Ріта Ора в сукні Jean Paul Gaultier

Rex Features

Новини
Який купальник вибрати влітку 2019: топ-5 кращих варіантів

Знаменитості виснажують себе дієтами і працюють в спортзалі, а на публіці показують результати. Абсолютно прозорі сукні, через які у всіх подробицях можна побачити спідню білизну, найефективніший спосіб показати своє тіло і здивувати всіх.

Сестри Кардаш'ян

Сестри Кардаш'ян

Instagram

Кайлі Дженнер світить неоновим купальником через сукню

Кайлі Дженнер світить неоновим купальником через сукню

Instagram Кайлі Дженнер

Белла Хадід на шоу Victoria's Secret

Белла Хадід на шоу Victoria's Secret

Rex Features

Блогерка Таня Бурр на премії BAFTA-2019

Блогерка Таня Бурр на премії BAFTA-2019

Rex Features

Фотомодель Іскра Лоуренс в сукні Hailey Baldwin's

Фотомодель Іскра Лоуренс в сукні Hailey Baldwin's

Rex Features

Співачка Латіш Грейс в сукні Aisleyne Horgan Wallace's

Співачка Латіш Грейс в сукні Aisleyne Horgan Wallace's

BackGrid

Супермодель Ізабель Гулар

Супермодель Ізабель Гулар

Rex Features

Співачка Mabel в сукні Вікторії Бекхем

Співачка Mabel в сукні Вікторії Бекхем

Rex Features

Зірка реаліті-шоу Монтана Браун

Зірка реаліті-шоу Монтана Браун

PA: Press Association

Ведуча BBC Radio Майя Джама

Ведуча BBC Radio Майя Джама

Instagram зірки

Тайгер Лілі Тейлор

Тайгер Лілі Тейлор

: Rex Features

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно почав набирати популярність новий тренд бікіні. Зірки і блогерки часто показували своє тіло в купальниках, де верх прикриває груди тільки зверху, а нижня частина трохи дотримується тонкою смужкою.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Теги
МодаКрасашоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки