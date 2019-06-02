Видно все! Зірки божеволіють через тренд на "голі" сукні

Знаменитості все частіше почали виходити на публіку в модних прозорих сукнях, які не залишають місця для уяви.

Як повідомляє The Sun, останній тренд на "голі" наряди на червоних доріжках звів із розуму відомих моделей, актрис і співачок.

"Всі, від Кардаш'ян і Ріти Ора до леді Амелії Віндзор були помічені в такому стилі з особливої нагоди в останні місяці", – йдеться в повідомлені.

Ріта Ора в сукні Jean Paul Gaultier Rex Features

Знаменитості виснажують себе дієтами і працюють в спортзалі, а на публіці показують результати. Абсолютно прозорі сукні, через які у всіх подробицях можна побачити спідню білизну, найефективніший спосіб показати своє тіло і здивувати всіх.

Сестри Кардаш'ян Instagram

Кайлі Дженнер світить неоновим купальником через сукню Instagram Кайлі Дженнер

Белла Хадід на шоу Victoria's Secret Rex Features

Блогерка Таня Бурр на премії BAFTA-2019 Rex Features

Фотомодель Іскра Лоуренс в сукні Hailey Baldwin's Rex Features

Співачка Латіш Грейс в сукні Aisleyne Horgan Wallace's BackGrid

Супермодель Ізабель Гулар Rex Features

Співачка Mabel в сукні Вікторії Бекхем Rex Features

Зірка реаліті-шоу Монтана Браун PA: Press Association

Ведуча BBC Radio Майя Джама Instagram зірки

Тайгер Лілі Тейлор : Rex Features

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно почав набирати популярність новий тренд бікіні. Зірки і блогерки часто показували своє тіло в купальниках, де верх прикриває груди тільки зверху, а нижня частина трохи дотримується тонкою смужкою.

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