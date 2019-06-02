Видно все! Зірки божеволіють через тренд на "голі" сукні

Знаменитості все частіше почали виходити на публіку в модних прозорих сукнях, які не залишають місця для уяви.
Як повідомляє The Sun, останній тренд на "голі" наряди на червоних доріжках звів із розуму відомих моделей, актрис і співачок.
"Всі, від Кардаш'ян і Ріти Ора до леді Амелії Віндзор були помічені в такому стилі з особливої нагоди в останні місяці", – йдеться в повідомлені.
Ріта Ора в сукні Jean Paul Gaultier
Rex Features
Знаменитості виснажують себе дієтами і працюють в спортзалі, а на публіці показують результати. Абсолютно прозорі сукні, через які у всіх подробицях можна побачити спідню білизну, найефективніший спосіб показати своє тіло і здивувати всіх.
Сестри Кардаш'ян
Кайлі Дженнер світить неоновим купальником через сукню
Instagram Кайлі Дженнер
Белла Хадід на шоу Victoria's Secret
Rex Features
Блогерка Таня Бурр на премії BAFTA-2019
Rex Features
Фотомодель Іскра Лоуренс в сукні Hailey Baldwin's
Rex Features
Співачка Латіш Грейс в сукні Aisleyne Horgan Wallace's
BackGrid
Супермодель Ізабель Гулар
Rex Features
Співачка Mabel в сукні Вікторії Бекхем
Rex Features
Зірка реаліті-шоу Монтана Браун
PA: Press Association
Ведуча BBC Radio Майя Джама
Instagram зірки
Тайгер Лілі Тейлор
: Rex Features
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно почав набирати популярність новий тренд бікіні. Зірки і блогерки часто показували своє тіло в купальниках, де верх прикриває груди тільки зверху, а нижня частина трохи дотримується тонкою смужкою.
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