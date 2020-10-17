Незважаючи на те, чи є у вас в планах на найближчий час весілля мрії, виблискує у вас кільце на безіменному пальці або ви і зовсім не плануєте церемонію одруження, розглядати весільні образи можна вічно. Ми зібрали самі трендові фасони і моделі нарядів для урочистого дня.

Підкреслити і звернути всю увагу на ідеальну фігуру дівчини допоможе спокусливий виріз, але на спині. Окреслено тонким мереживом, вишивкою, розсипом каменів або бісеру. Нехай цей акцент стане головним в образі, а всі інші деталі залишаться більш лаконічними і легкими. Експериментувати можна ще з взуттям, вибравши до прикладу не класичні, а туфлі з незвичайним каблуком або носком.

Церемонія - це не завжди історія про сукню, в новому сезоні тренди диктують сміливі рішення. Наречені впевнено можуть вибирати костюми в світлих відтінках, які виглядають не менш офіційно і святково. Зверніть увагу на жакети з акцентами: на талії, плечах, лінії декольте. Не менш важливі й деталі, такі як довжина рукава, крій жакета і брюк, фасон і його робота з силуетом і фігурою.

Не обійтися без класики, адже вона все одно вміє дивувати, з кожним сезоном привносячи в світ моди свіжі ідеї. Футболка приталеного силуету з пишною фатіновою спідницею витає в мріях багатьох дівчаток з самого дитинства. Якщо прийшов час втілити саме її, в цьому сезоні в тренді вироби з легким акцентом на плечах і ключицях. Аксесуари в теплій золотій палітрі уміло завершать образ.

Якщо для вас класика в образі це вже не щось вражаюче, зверніть увагу на нові варіації таких суконь. Наприклад, з щільним шлейфом, об'ємним бантом на спині або імітацією плетіння на тканини. До такої сукні сміливо можна додати контрастні чорні туфлі, вуаль, тонкі рукавички або графічні, складні прикраси.