"Веселий БДСМ і збоку бантик": образ Савченко спантеличив мережу

Депутатка Верховної Ради VIII скликання Надія Савченко спантеличила користувачів образом на дні народження відомого українського журналіста Дмитра Гордона.

Відповідне "фото дня" оприлюднив правозахисник Сергій Наумович на своїй сторінці в Facebook, що викликало ажіотаж в мережі.

Зокрема, Савченко прийшла на захід у колготках тілесного кольору з глянцевим блиском, які всі модні експерти радять дівчатам викидати негайно.

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Також на ній була чорна сукня з великим розрізом на стегні й чорні v-образні туфлі на підборах.

Надія Савченко у Гордона - образ facebook / sergonaumovich

Користувачі оцінили образ Савченко: "У Наді колготки зачотні", "Хеллоуїн триває? Страшно уявити, що у Діми Гордона відбувається на корпоративах", "Максимальний треш", "Надя у сукні?! Так вона дівчинка?", "Один суцільний бомонд" , "Веселий БДСМ й збоку бантик", – відреагували в мережі.

Як писав OBOZREVATEL, 18 вересня Савченко похвалилася в мережі новими пляжними фото з відпочинку на Адріатиці. На них вона позувала у довгій блакитній сукні без рукавів.

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