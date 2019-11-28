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29 листопада • оновлено в 11:04
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"Веселий БДСМ і збоку бантик": образ Савченко спантеличив мережу

41.6т
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Депутатка Верховної Ради VIII скликання Надія Савченко спантеличила користувачів образом на дні народження відомого українського журналіста Дмитра Гордона.

Відповідне "фото дня" оприлюднив правозахисник Сергій Наумович на своїй сторінці в Facebook, що викликало ажіотаж в мережі.

Зокрема, Савченко прийшла на захід у колготках тілесного кольору з глянцевим блиском, які всі модні експерти радять дівчатам викидати негайно.

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Також на ній була чорна сукня з великим розрізом на стегні й чорні v-образні туфлі на підборах.

Надія Савченко у Гордона - образ

Надія Савченко у Гордона - образ

facebook / sergonaumovich

Користувачі оцінили образ Савченко: "У Наді колготки зачотні", "Хеллоуїн триває? Страшно уявити, що у Діми Гордона відбувається на корпоративах", "Максимальний треш", "Надя у сукні?! Так вона дівчинка?", "Один суцільний бомонд" , "Веселий БДСМ й збоку бантик", – відреагували в мережі.

"Веселий БДСМ і збоку бантик": образ Савченко спантеличив мережу
"Веселий БДСМ і збоку бантик": образ Савченко спантеличив мережу

Як писав OBOZREVATEL, 18 вересня Савченко похвалилася в мережі новими пляжними фото з відпочинку на Адріатиці. На них вона позувала у довгій блакитній сукні без рукавів.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Надія Савченко Дмитро Гордон Сергій Наумович
Місце
Україна
Тег
Мода
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Иванов Александр
Иванов Александр
А старичок то не промах!!! Любит вкусненько поесть, попить, приодеться и у ущипнуть за жирную ляжку
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